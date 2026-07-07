Volvo integriert Apple Music: Softwareupdate bindet Musikdienst ein

Volvo erweitert die Unterstützung für Apple Music und bringt den Streamingdienst per Over-the-Air-Update in mehr als zwei Millionen Fahrzeuge. Das Update steht für zahlreiche Modelle ab dem Modelljahr 2020 bereit, darunter EX90, ES90, XC90, XC60, XC40 sowie S60, S90, V60 und V90. Je nach Fahrzeugmodell erfolgt die Verteilung des Updates zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Der neue Volvo EX60 wird Apple Music bereits ab Werk unterstützen, wenn die ersten Fahrzeuge im Laufe des Sommers ausgeliefert werden. Nach der Anmeldung mit der Apple-ID stehen die persönliche Mediathek, Wiedergabelisten und die Live-Radiosender von Apple Music direkt im Infotainmentsystem zur Verfügung. Die Steuerung erfolgt über den Touchscreen oder per Sprachbedienung.

Die direkte Integration von Apple Music in Fahrzeugsoftware ist inzwischen bei mehreren Herstellern angekommen. Bereits 2018 kooperierte Volkswagen mit Apple und bot Käufern neuer Fahrzeuge kostenlose Apple-Music-Abonnements in Verbindung mit CarPlay an. Später folgten Mercedes-Benz mit einer nativen Einbindung in das MBUX-System und Audi mit einer Integration in das eigene Infotainmentsystem, die teilweise auch per Softwareupdate auf ältere Fahrzeuge ausgerollt wurde. Volvo setzt diese Entwicklung nun für einen deutlich größeren Fahrzeugbestand fort.

Räumlicher Klang mit Dolby Atmos

Bei den Modellen EX60, EX90 und ES90 unterstützt Apple Music zusätzlich Spatial Audio auf Basis von Dolby Atmos. Voraussetzung ist das optionale Soundsystem von Bowers & Wilkins. Die Technik verteilt Instrumente und Stimmen auf mehrere Lautsprecher im Innenraum und erzeugt dadurch einen räumlicheren Klangeindruck als klassische Stereo-Wiedergabe.

Volvo verweist zudem auf die verbesserte Geräuschdämmung dieser Modelle. Die leisere Fahrgastzelle soll dazu beitragen, dass sich insbesondere hochauflösende Musik und mehrkanalige Tonformate besser entfalten können.

Kostenloses Probeabo für Neukunden

Zum Start erhalten berechtigte Volvo-Kunden, die Apple Music neu abonnieren oder nach einer Pause zurückkehren, bis zu drei Monate kostenlosen Zugriff auf den Musikdienst. Das Angebot kann bis zum 6. Juli 2027 über die Volvo-Cars-App eingelöst werden.

Mit der nativen Integration wird Apple Music unabhängig von CarPlay direkt über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs genutzt. Dafür verwendet das Fahrzeug seine eigene Datenverbindung, sodass persönliche Playlists, Alben und Radiosender auch ohne verbundenes iPhone verfügbar sind.