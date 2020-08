Entwickler veröffentlicht Safari-Schwachstelle weil Apple sich nicht kümmert

Der Sicherheitsforscher Pawel Wylecial hat im April eine Schwachstelle im Apple-Browser Safari ausgemacht und dies verantwortungsbewusst auch direkt an das Unternehmen gemeldet. Nachdem Apple allerdings kein Interesse gezeigt hat, den Fehler zeitnah zu beheben, hat sich Wylecial nun zur Veröffentlichung der Sicherheitslücke entschieden.

Die Schwachstelle nutzt einen Fehler in der Teilen-Erweiterung von Safari aus. Eine Webseite lässt sich auf dieser Basis so manipulieren, dass beim Teilen von Seiteninhalten auch private Dateien vom Computer des Betroffenen mit übertragen werden. Wylecial sagt selbst, dass die Gefahr aufgrund der Tatsache, dass man den Nutzer zu einer Interaktion auf der Webseite animieren muss überschaubar ist, eine Korrektur des Fehlers sollte Apple aber dennoch am Herzen liegen, da der Fehler insbesondere unerfahrene Nutzer in Bedrängnis bringen könnte.

Auf einer Beispielseite demonstriert der Sicherheitsforscher, wie man beim Teilen eines Katzenfotos die lokale Datei etc/passwd mit übermittelt, in der das Kennwort zwar verschlüsselt, aber gemeinsam damit auch unverschlüsselte Informationen wie Anmelde- und Benutzername gespeichert werden.

Apple will ein Jahr Zeit für Korrektur

Kritisiert werden darf in der Tat, wie oberflächlich Apple den Fehler behandelt hat. Im Anschluss an eine Eingangsbestätigung war mehrere Monate Funkstille. Nach mehrmaligen Nachfragen und der Ankündigung, den Fehler zu veröffentlichen, bat Apple schließlich darum, die Details noch bis ins Frühjahr 2021 unter Verschluss zu halten. Daraufhin hat sich der Sicherheitsforscher zur Veröffentlichung und Dokumentation entschlossen. Aufgrund der Tatsache, dass die Veröffentlichung nun potenziell kriminelle Nachahmer zur Folge hat, dürfte Apple sich der Sache nun zeitnah annehmen. Der Fehler betrifft Safari sowohl auf dem Mac als auch unter iOS.