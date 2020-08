Apple TV+: Neuer Trailer und Ted Lasso Folge 5

Vergangene Woche hat Apple einen ersten Trailer für die Produktion „On the Rocks“ mit Bill Murray und Rashida Jones veröffentlicht. Jetzt scheint auch die Frage der Premiere der Komödie aus der Feder von Sofia Coppola gelüftet. Dem Branchenmagazin Variety zufolge wird der Film im kommenden Monat erstmals auf dem New York Film Festival gezeigt und soll im Anschluss daran von Oktober an auf Apple TV+ zu sehen sein.

Neu bei Apple TV+ gibt es vom heutigen Freitag an die fünfte Folge von „Ted Lasso“ mit dem Titel „Bikinistreifen“ zu sehen. Teds Frau und Sohn kommen aus Amerika zu Besuch und der Trainer versucht, sein Team mit drastischen Änderungen an der Aufstellung auf die Erfolgsbahn zu lenken.

Deutscher Trailer zu „Greatness Code“

Apple Deutschland hat derweil mit „Greatness Code“ einen weiteren eingedeutschten Trailer von Apple TV+ vorgestellt. Die Kurzfilmserie erzählt bisher unbekannte Geschichten von erfolgreichen Topathleten aus unterschiedlichen Sportarten.