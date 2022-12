Entwickler geben Entwarnung: Rasberry Pi Pico mit Ventura kompatibel

Mit dem Update auf macOS Ventura 13.1 hat Apple zwar längst nicht alle Probleme im Zusammenhang mit seinem aktuellen Betriebssystem behoben. Besitzer eines Raspberry Pi Pico können jedenfalls aufatmen. Das Entwicklerteam hinter dem Mini-Computer teilt mit, dass Benutzer des Geräts die neueste Version von macOS jetzt ohne Bedenken installieren können.

The Ventura Problem was fixed in the latest release of macOS Ventura 13.1.

We've updated our recent blog on the issue to explain: https://t.co/aLFbVmSDOT

— Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) December 15, 2022