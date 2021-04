Entwickler-App „WWDC for macOS“ bereit für die WWDC 2021

Die Anwendung WWDC for macOS gehört nun schon seit mehreren Jahren zum empfehlenswerten Repertoire für alle Mac-Besitzer, die sich für Apples regelmäßig im Sommer stattfindende Entwicklerkonferenz interessieren. Mit der neu verfügbaren Version 7.2 steht die vom brasilianischen Entwickler Guilherme Rambo gepflegte App jetzt nicht nur für macOS Big Sur, sondern auch für Apple-Prozessoren optimiert zur Verfügung.

Mit Blick auf die Anpassung an Apples aktuelles Mac-Betriebssystem hat der Entwickler Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen und das Symbol seiner App an den neuen Grafik-Standards von macOS Big Sur ausgerichtet.

Funktionell bleibt der gewohnte Leistungsumfang erhalten. WWDC for macOS bietet die Möglichkeit zum komfortablen Zugriff auf die im Rahmen der Entwicklerkonferenz bereitgestellten Inhalte. Dazu zählen die Videos der einzelnen Entwickler-Sessions ebenso wie begleitende Dokumente und Textabschriften. Über die Archivfunktion stehen auch Materialien der vergangenen Jahre zum Abruf über die App bereit.

WWDC als Online-Veranstaltung im Juni

Apples Entwicklerkonferenz WWDC wird auch in diesem Jahr als reines Online-Event abgehalten. Die Veranstaltungsreihe startet am 7. Juni mit der klassischen Eröffnungs-Keynote. An den folgenden Tagen bietet Apple dann zahlreiche Präsentationen und Workshops als Weiterbildung für Entwickler an. Eine besondere Rolle spielen hierbei alljährlich auch die jeweils kommenden Versionen der Apple-Betriebssysteme. In diesem Jahr dürfen wir im Rahmen der WWDC die erste öffentliche Präsentation von macOS 12 und iOS 15 sowie den damit verbundenen neuen Versionen der Betriebssysteme für iPad, Apple Watch, Apple TV und den HomePod erwarten.

Bis 2019 hatte Apples Entwicklerkonferenz WWDC immer auch den Charakter eines großen Familientreffens. Entwickler aus aller Welt fanden sich für eine abwechslungsreiche Woche in Kalifornien ein. Im vergangenen Jahr wurde daraus erstmals eine Online-Veranstaltung und es ist würde nicht wundern, wenn Apple diese Form der Austragung dauerhaft beibehält. Der große Zuwachs an Entwicklern hat eine Durchführung der Veranstaltung im alten Rahmen in den letzten Jahren bereits immer schwieriger gemacht.