Offiziell: WWDC 2021 startet am 7. Juni als Online-Event

Am Dienstagnachmittag bestätigt Apple nun, was am Dienstagvormittag noch Gegenstand einer interessanten Online-Debatte war: Auch die diesjährige Entwickler-Konferenz wird, wie schon im vergangenen Jahr, als reines Online-Event stattfinden. Zudem hat das Sommer-Event jetzt einen exakten Termin: Die jährliche Worldwide Developers Conference 2021 wird vom 7. bis 11. Juni im Netz angeboten werden.

Auf der sogenannten „WWDC21“ wird Apple die neuen Versionen seiner Betriebssysteme vorstellen und Einblicke in die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS gewähren. Die Teilnahme an der Entwickler-Konferenz ist für alle interessierten Entwickler und Entwicklerinnen kostenlos.

Vom 7. bis 11. Juni

Allerdings können sich diese noch nicht über den Inhalt der fünftägigen Veranstaltung informieren. Die entsprechenden Hinweise zu Inhalt, Programm und Fahrplan sollen im Vorfeld der Online-Veranstaltung über die offizielle Apple Developer App und im Entwickler-Portal auf Apple.com zur Verfügung gestellt werden, warten aktuell aber noch auf ihre Freigabe.

Fest steht allerdings schon: Apple wird erneut eine „Swift Student Challenge“ anbieten, bei der junge Programmierer eigene Projekte in Form eines Swift Playgrounds einreichen können.

Nach eigenen Angaben zählt Apple inzwischen über 28 Millionen registrierte Entwickler. Ein riesiger Pool potenzieller WWDC-Teilnehmer, die sich bereits jetzt auf die Livestreams der Auftaktveranstaltung, der traditionellen „State of the Union“ und der Online Sessions von Apple-Angestellten freuen können.

Um die Einnahmeausfälle abzufedern, die der Stadt San José entstehen, da Apple die Entwickler nicht zu einem Präsenz-Event eingeladen hat, hat Cupertino zudem angekündigt eine Million US-Dollar für soziale Projekte in San José ausgeben zu wollen.