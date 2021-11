Endurance: Mac-Stresstest ermittelt Durchhaltevermögen

So könnt ihr in der Oberfläche der 1-Fenster-Applikation wählen, wie viele CPU-Kerne gleichzeitig belastet werden sollen und damit anpassen, wie stark der Mac während des Laufzeit-Tests zu beanspruchen ist. Voreingestellt ist die Auslastung aller CPU-Kerne, über das angebotene Dropdown-Menü könnt ihr jedoch beliebig zwischen nur einem 1 bis maximal 64 gleichzeitig aktiven Threads wählen, die den Prozessor zum Glühen bringen.

Vollkompatibel sowohl mit klassischen Intel-Chips als auch mit den neuen M1-Prozessoren Apples, will die Endurance-Anwendung den Abstecher in das Terminal überflüssig machen, der bislang für vergleichbare Tests vorausgesetzt wurde und bietet euch lediglich eine Konfigurationsoption an.

Die kostenfreie Mac-Applikation Endurance will euch eine Möglichkeit bieten, das Akku-Durchhaltevermögen tragbarer Macs unter voller Last zu ermittelt und dabei vergleichbare Werte auszuspucken, mit denen die Laufzeit zwei etwa ähnlich alter Maschinen gegenübergestellt werden kann.

Insert

You are going to send email to