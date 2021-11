Ab sofort gültig: Das sind alle Anker-Deals der „Black Week“

Eine Entwicklung, die inzwischen dafür sorgt, dass sich so viele Online-Angebote im Fahrwasser des „Black Friday“ tummeln, dass ein Tag zum Sichten der Angebote schon länger nicht mehr ausreicht. Was uns zur „Black Week“ bringt. Der Woche vor dem Black Friday, die viele Anbieter zum offiziellen Start ihrer Online-Aktionen nutzen.

Anfang der 2000er Jahre spielte sich das Gros des Shopping-Tages dabei auch wirklich noch im Einzelhandel ab. Für Online-Angebote musste man auf den „Cyber Monday“ warten, den ersten Montag nach dem „Black Friday“. Binnen weniger Jahre überholten die Online-Angebote dann jedoch die Deals in den Ladengeschäften – sowohl in Qualität als auch in Quantität.

