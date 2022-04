Elon Musk übernimmt Twitter für 44 Milliarden Dollar

Nachdem bereits seit Tagen darüber diskutiert wird, hat Twitter nun offiziell bestätigt, dass der Tesla-Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst übernehmen. wird. Musk wird im Rahmen einer Aktienübernahme rund 44 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investieren, für Twitter-Aktionäre bedeutet dies, dass sie mit 54,20 Dollar pro Aktie knapp 40 Prozent mehr erhalten, als das Papier zu Monatsbeginn wert war.

Der satte Aufschlag auf den Aktienpreissoll wohl nicht zuletzt auch dazu dienen, die Twitter-Aktionäre von dem Vorhaben zu überzeugen. Die Zustimmung der Aktionäre ist Voraussetzung für die Übernahme durch Musk. Dieser will Twitter dann offenbar von der Börse nehmen und auch das amtierende Management weitgehend aussetzen.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022