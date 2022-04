iPod-Prototypen: Die ersten 3D-Modelle des iPhone-Vorläufers

Im Oktober war es zwanzig Jahre her, seit Steve Jobs den ersten iPod vorgestellt und damit einen grundlegenden Wandel für Apple eingeleitet hat. Der MP3-Player wurde damals in Rekordzeit entwickelt, an der Spitze der zuständigen Abteilung stand Tony Fadell, der uns immer mal wieder mit kleinen Häppchen aus den Entstehungstagen des iPhone-Vorläufers unterhält.

Auch die hier abgebildeten Kunststoffteile stammen aus dem Archiv des „iPod-Vaters“. Fadell hat das Foto auf Twitter veröffentlicht und erläutert, dass es sich bei den Kunststoffteilen links um die ersten echten iPod-Prototypen handelt. Zwar waren des lediglich 3D-Drucke ohne jegliche Funktion, doch waren diese für das Entwicklungsteam immens wichtig, konnte man doch hier erstmals die tatsächlichen Formen realistisch betrachten.

Die funktionslosen 3D-Drucke wurden nach Fadells Erinnerung im Mai oder Juni 2001 quasi auf die Schnelle hergestellt. In einem nächsten Schritt folgten dann manuell erstellte und detailgetreuere Modelle.

In 300 Tagen von der Idee zum Verkaufsstart

Fadell hatte den iPod unter der Aufsicht von Steve Jobs damals innerhalb von wenigen Monaten zur Produktreife gebracht. Der Techniker wurde erst Ende Januar 2001 mit der Entwicklung eines MP3-Players beauftragt, im April hatte sich Apple schon um einen Auftragsfertiger bemüht und am 23. Oktober 2001 wurde der iPod vorgestellt. Bereits im November desselben Jahres kamen dann die ersten Exemplare des MP3-Players von Apple in Kundenhand.

Direkt im Anschluss an die damals noch in vergleichsweise intimem Rahmen in der alten Apple-Zentrale in Cupertino abgehaltene Präsentation wurde der iPod von den meisten Kritern zerrissen. Kaum jemand hatte damals an den Erfolg des MP3-Players geglaubt und wohl niemand hat zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, dass Steve Jobs mit diesem Gerät den Grundstein für ein Apple gelegt hat, das zum reichsten und wohl auch einem der wichtigsten Unternehmen der Welt aufsteigen sollte.