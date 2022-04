Magic Keyboard & Co. schnell zwischen verschiedenen Macs wechseln

Logitech bietet beispielsweise Bluetooth-Tastaturen an, die mithilfe von Sondertasten den direkten Wechsel zwischen verschiedenen Macs oder anderen Geräten wie etwa einem iPad erlauben und hat mit Logitech Flow auch eine erweiterte Funktion diesbezüglich für ausgewählte Eingabegeräte am Start.

Wenn man diesbezüglich auf der Suche nach einer einmaligen oder nur in seltenen Fällen benötigten Lösung ist, kann man sich dennoch mit dem Apple-Zubehör behelfen. Man muss dazu lediglich wissen, dass sich die Verbindung zu einem anderen Rechner ohne Wartezeit herstellen lässt, wenn man das Eingabegerät kurz per Kabel mit dem neuen Mac verbindet. Die USB-Verbindung wird nämlich nicht nur zum Aufladen der integrierten Batterie, sondern auch zur automatischen Kopplung mit einem Mag genutzt. Einmal so angemeldet, kann das Zubehör dann auch wieder drahtlos verwendet werden.

Insert

You are going to send email to