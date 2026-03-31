Workspace und Meet: Proton zielt auf Google und Microsoft

Proton hat mit den Angeboten Meet und Workspace zwei neue Angebote am Start, die das Unternehmen als europäische Alternative zu Google Workspace und Microsoft 365 bewirbt. Das Angebot sei als Reaktion auf die insbesondere unter Geschäftskunden wachsende Nachfrage nach europäischen Lösungen zu sehen.

Organisationen achten laut Proton zunehmend darauf, wo ihre Daten gespeichert werden und welche staatlichen Regelungen an diesen Standorten gelten. Gesetze in anderen Staaten könnten unter bestimmten Umständen selbst dann den Zugriff auf gespeicherte Informationen ermöglichen, wenn sich die Server außerhalb des jeweiligen Landes befinden. Proton spielt hier auf den US Cloud Act an, dem nicht nur Google und Microsoft, sondern auch Apple unterliegen. Ob und in welchem Umfang diese Vorgaben tatsächlich angewendet werden, lässt sich von außen kaum beurteilen, da betroffene Parteien in der Regel zu Stillschweigen verpflichtet sind.

Komplettpaket aus Cloud- und Office-Diensten

Proton Workspace ist als Komplettlösung für Unternehmen zu sehen. Der Anbieter stellt hier ein umfassendes Paket an Onlinediensten mit Fokus auf Datenschutz und Sicherheit bereit. Dazu gehören neben Anwendungen für Mail und Kalender auch Online-Speicherplatz und Office-Anwendungen sowie Werkzeuge wie VPN und Passwortverwaltung.

Proton Workspace wird in einer Standardversion für 12,99 Euro im Monat und als Premiumvariante mit zusätzlichem Speicher und erweiterten Nutzungsmöglichkeiten für 19,99 Euro im Monat angeboten.

Videokonferenzen für Business-Nutzer

Mit dabei und neu im Portfolio des Anbieters ist die Videokonferenzlösung Proton Meet. Die Anwendung lässt sich vom Desktop sowie von Mobilgeräten aus nutzen und soll nach Angaben des Unternehmens unter hohen Sicherheitsvorgaben betrieben werden. Um eine möglichst barrierefreie und flexible Nutzung zu ermöglichen, lässt sich Meet auch ohne Benutzerkonto bei Proton verwenden.

Proton Meet steht bislang nicht als Einzellösung zur Verfügung, sondern setzt ein Business-Paket von Proton voraus.