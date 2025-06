Überzogene Preise an Elektrotankstellen: Regulierung nötig

Die zweifelhafte Preisgestaltung an öffentlichen Ladesäulen war in letzter Zeit mehrfach Thema bei uns. Insbesondere bei den aktuellen Wetterverhältnissen ist es schlicht nicht mehr nachvollziehbar, dass die Betreiber sich über mangelnde Akzeptanz beschweren, während sie völlig überzogene Preise verlangen und die Bezugskosten bei dynamischen Stromtarifen zum Teil sogar ins Negative rutschen. Es wird niemand wundern, dass Verbraucher so weit möglich private Stromquellen zum Laden der Fahrzeuge nutzen. Besitzer von Photovoltaikanlagen haben derzeit oft Strom im Überfluss und wer einen dynamischen Stromtarif nutzt, zahlt oft nur wenige Cent pro Kilowattstunde.

Die Tatsache, dass die in Deutschland zugelassenen Elektrofahrzeuge einen gigantischen temporären Stromspeicher darstellen, hat uns bereits im vergangenen Monat dazu veranlasst, diesbezüglich beim Bundeskartellamt nachzufragen. Die Akkus der Autos könnten zu Zeiten der Hochproduktion durch Solaranlagen für eine spürbare Entlastung der Netze sorgen, wenn dies durch eine dynamische Preispolitik der Ladesäulenbetreiber unterstützt würde.

Vom Kartellamt haben wir allerdings nur ausweichende Antworten erhalten. Man habe sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit der Ladesäuleninfrastruktur befasst, jedoch keine Hinweise auf systematisch und flächendeckend überhöhte Ladepreise gefunden. Die Behörde schließt sich hier der Argumentation der Ladesäulenbetreiber an, die hohen Preise seien gerechtfertigt, weil viele Betreiber ihre Investitionskosten decken müssten und die Auslastung der Ladesäulen stellenweise zu gering sei. Ansonsten gibt das Kartellamt den Ball an den Gesetzgeber weiter. Dieser müsse entsprechende Vorgaben machen, wenn eine Regulierung als sinnvoll angesehen wird.

Verbraucherschützer fordern Regulierung

Nun bringt sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in die Debatte ein. Die Organisation kritisiert, dass die durchschnittlichen Preise an Ladesäulen teils das Doppelte kosten wie das, was Verbraucher privat an ihren Stromanbieter bezahlen. Dementsprechend sieht auch der vzbv die dringende Notwendigkeit einer Regulierung.

Zum einen müssten Ladepreise den Verbraucherschützer zufolge zentral erfasst, öffentlich einsehbar und bei Änderungen sofort aktualisiert werden, damit Nutzer jederzeit transparente Informationen erhalten. Darüber hinaus sollen neue Ladepunkte so vergeben werden, dass Wettbewerb entsteht und mehrere Betreiber am Ausbau der Infrastruktur teilnehmen können, um Monopole zu verhindern.