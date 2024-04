Elektroauto Xiaomi SU7: Vorbesteller müssen lange warten

Apple hat die Pläne um ein eigenes Auto ja wohl erstmal zu den Akten gelegt. Ende Februar machte die Meldung die Runde, dass Apples „Projekt Titan“ endgültig eingestampft wurde. Als Gründe dafür wurde unter anderem angeführt, dass Apple seine Ziele in diesem Bereich zu hoch gesteckt hatte und unter anderem mit den technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen nicht zurecht gekommen ist.

Anders dagegen Xiaomi. Der insbesondere im Smartphone-Segment mit Apple konkurrierende chinesische Anbieter hat hat sein Elektroauto SU7 im Dezember angekündigt und jetzt weitere Details dazu nachgeliefert. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Hersteller Interessenten darauf hingewiesen, dass sie sich auf Wartezeiten von vier bis sieben Monaten einstellen müssen. Die Nachfrage nach dem ersten von Xiaomi angebotenen Automobil sei enorm – innerhalb der ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart seien 88.898 Vorbestellungen eingegangen.

Dabei soll der Xiaomi SU7 anfangs nicht international, sondern ausschließlich in China auf den Markt kommen. In der Standardausführung soll das Fahrzeug dort umgerechnet knapp 28.000 Euro kosten. Für das Model 3 von Tesla muss man in China umgerechnet knapp 4.000 Euro mehr investieren.

Verfügbarkeit in Deutschland erstmal fraglich

Ob und wann der Xiaomi SU7 auch nach Deutschland kommt, ist derzeit völlig offen. Den Marktstart darf man allerdings auf jeden Fall mit Spannung verfolgen, Xiaomi sieht hier zumindest das Potenzial, seine Stellung als Multikonzern weiter auszubauen und könnte mit einem ordentlichen Produkt eine durchaus relevanten Fußabdruck in dieser Produktsparte hinterlassen.

Die von Xiaomi genannten Leistungswerte sprechen von einer Maximalausstattung mit bis zu 374 PS und 1.200 Kilometern Reichweite, das Ganze verpackt in elegantem Sportwagendesign. Auf lange Sicht lautet die interne Zielvorgabe von Xiaomi, sich unter den fünf führenden Autoherstellern weltweit zu platzieren.