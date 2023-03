EIZO informiert über mit M2-Macs kompatible Bildschirme

Apple selbst hält mit Blick auf die Grafikoptionen seiner aktuellen Rechner seinerseits ebenfalls ausführliche Informationen bereit. So informiert ein eigenes Hilfe-Dokument über die Bildschirmoptionen im Zusammenhang mit den verschiedenen Modellen des Mac mini – die neueste Version unterstützt jetzt maximal drei angeschlossene Display. Zudem weist Apple darauf hin , dass es mit dem richtigen Einstellungen und Kabeln auch möglich ist, am Mac mini eine Auflösung von 8K mit 60 Hz auszugeben.

Der japanische Bildschirmhersteller EIZO will Besitzern neuer Mac-Modelle oder Nutzern, die die Anschaffung eines solchen Rechners zusammen mit einem EIZO-Monitor planen, ein wenig unter die Arme greifen und hält diesbezüglich eine ausführliche Kompatibilitätsliste für seine ColorEdge- und FlexScan-Modelle bereit. In die neuesten Version wurde nun auch der aktuelle Mac mini 2022 aufgenommen.

