Neue Trailer zu „Only Murders In The Building“ und „Servant“

Disney+ hat nicht nur bestätigt, dass die Erfolgsserie „Only Murders in the Building“ in eine dritte Runde geht, sondern kann darüber hinaus für die nächste Staffel auch mit einer dreifachen Oscar-Preisträgerin punkten. In den neuen Folgen der Serie ist neben Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez auch Meryl Streep mit von der Partie.

Ansonsten hält sich Disney+ mit Blick auf die Fortsetzung der Serie allerdings noch ziemlich bedeckt. Wir erfahren weder, wann es wieder losgeht, noch was den drei Hauptdarstellern diesmal widerfährt. Klar dürfte nur sein, dass die Haupthandlung einmal mir im New Yorker Appartementhaus „Arconia“ (das Original hört auf den Namen Belnord) stattfindet. Die Autoren der neuen Staffel sind einmal mehr Steve Martin, Dan Fogelman und John Hoffman.

„Only Murders In The Building“ handelt von drei Fremden, die eine Leidenschaft für True Crime-Podcasts teilen und plötzlich in einen echten Fall verwickelt werden. Als sich in ihrem exklusiven Apartmenthaus auf der Upper West Side ein grausiger Todesfall ereignet, vermutet das Trio einen Mord und setzt seine True Crime-Expertise ein, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Während sie ihren eigenen Podcast aufnehmen, um den Fall zu dokumentieren, entdecken die drei komplexe Geheimnisse des Gebäudes, die Jahre zurückreichen. Vielleicht noch brisanter sind aber die Lügen, die sie sich gegenseitig erzählen. Bald wird dem gefährdeten Trio klar, dass ein Mörder unter ihnen leben könnte, während sie versuchen, die sich verdichtenden Hinweise zu entschlüsseln, bevor es zu spät ist.

Trailer zum Finale von „Servant“

Apple TV+ hat gibt derweil einen Ausblick auf die letzte Folge des Psycho-Thrillers „Servant“, die von Freitag an verfügbar ist.