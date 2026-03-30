Einfuhr von Billigsendungen: Ab November weitere Gebühren

Zusätzlich zur bereits angekündigten Pauschalverzollung von Kleinpaketen aus Nicht-EU-Staaten fallen spätestens ab November weitere Importgebühren an. Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf eine umfassende Überarbeitung des EU-Zollrechts verständigt. Der Beschluss muss nur noch formell bestätigt werden, bevor die neuen Regeln in Kraft treten können.

Mit der Reform will die EU die stetig wachsende Zahl an Paketen aus Niedrigpreisregionen, insbesondere China, eindämmen. Das hohe Bestellaufkommen bei Plattformen wie AliExpress, Shein oder Temu hat dazu geführt, dass über 90 Prozent der aus diesen Ländern stammenden Sendungen mit einer Wertangabe von 150 Euro unter der derzeit noch gültigen Zollfreigrenze bleiben. Um unter dieser Grenze zu bleiben, werden größere Bestellungen häufig auf mehrere Pakete verteilt. Zudem war in der Vergangenheit bei mehr als der Hälfte solcher Sendungen ein zu geringer Wert angegeben worden.

Bereits ab Juli 3 Euro Zoll pauschal

Bereits ab Juli werden Sendungen aus Nicht-EU-Staaten, deren Wert mit weniger als 150 Euro angegeben wird, bei der Einfuhr mit pauschalen Zollgebühren in Höhe von 3 Euro belegt. Zusätzlich kommt hier noch in diesem Jahr eine Bearbeitungsgebühr für Waren, die aus Nicht-EU-Staaten direkt an Verbraucher in der Europäischen Union versendet werden, hinzu.

Der zusätzliche Betrag wird voraussichtlich unter der Pauschalgebühr liegen und muss noch von der EU-Kommission festgelegt werden. Zudem soll die Höhe regelmäßig überprüft werden. Der Beschluss sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Abgabe erheben, sobald die dafür notwendige IT-Infrastruktur bereitsteht, spätestens jedoch ab dem 1. November 2026.

Klare Regeln für Onlineplattformen

Die neue Zollgesetzgebung sieht vor, international agierende Onlineplattformen stärker in die Verantwortung zu nehmen.. Nach den neuen Regeln sollen Anbieter, die Waren aus Drittstaaten an Kunden in der EU vermitteln, künftig rechtlich als Importeure gelten. Sie müssen dann alle erforderlichen Daten an die Zollbehörden übermitteln, anfallende Abgaben begleichen oder absichern und dafür sorgen, dass die angebotenen Produkte den europäischen Vorschriften entsprechen.