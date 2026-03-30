Pauschalverzollung bereits ab Juli
Einfuhr von Billigsendungen: Ab November weitere Gebühren
Zusätzlich zur bereits angekündigten Pauschalverzollung von Kleinpaketen aus Nicht-EU-Staaten fallen spätestens ab November weitere Importgebühren an. Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf eine umfassende Überarbeitung des EU-Zollrechts verständigt. Der Beschluss muss nur noch formell bestätigt werden, bevor die neuen Regeln in Kraft treten können.
Mit der Reform will die EU die stetig wachsende Zahl an Paketen aus Niedrigpreisregionen, insbesondere China, eindämmen. Das hohe Bestellaufkommen bei Plattformen wie AliExpress, Shein oder Temu hat dazu geführt, dass über 90 Prozent der aus diesen Ländern stammenden Sendungen mit einer Wertangabe von 150 Euro unter der derzeit noch gültigen Zollfreigrenze bleiben. Um unter dieser Grenze zu bleiben, werden größere Bestellungen häufig auf mehrere Pakete verteilt. Zudem war in der Vergangenheit bei mehr als der Hälfte solcher Sendungen ein zu geringer Wert angegeben worden.
Bereits ab Juli 3 Euro Zoll pauschal
Bereits ab Juli werden Sendungen aus Nicht-EU-Staaten, deren Wert mit weniger als 150 Euro angegeben wird, bei der Einfuhr mit pauschalen Zollgebühren in Höhe von 3 Euro belegt. Zusätzlich kommt hier noch in diesem Jahr eine Bearbeitungsgebühr für Waren, die aus Nicht-EU-Staaten direkt an Verbraucher in der Europäischen Union versendet werden, hinzu.
Der zusätzliche Betrag wird voraussichtlich unter der Pauschalgebühr liegen und muss noch von der EU-Kommission festgelegt werden. Zudem soll die Höhe regelmäßig überprüft werden. Der Beschluss sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Abgabe erheben, sobald die dafür notwendige IT-Infrastruktur bereitsteht, spätestens jedoch ab dem 1. November 2026.
Klare Regeln für Onlineplattformen
Die neue Zollgesetzgebung sieht vor, international agierende Onlineplattformen stärker in die Verantwortung zu nehmen.. Nach den neuen Regeln sollen Anbieter, die Waren aus Drittstaaten an Kunden in der EU vermitteln, künftig rechtlich als Importeure gelten. Sie müssen dann alle erforderlichen Daten an die Zollbehörden übermitteln, anfallende Abgaben begleichen oder absichern und dafür sorgen, dass die angebotenen Produkte den europäischen Vorschriften entsprechen.
Und richtig so!
+1
na endlich
Nö warum
Immer noch viel zu wenig
Sehe ich genauso. 3€ machen nicht wirklich den Unterschied
so so. da spricht wohl die Ahnung…
Das juckt die Chinesen absolut 0,0. Sie produzieren mittlerweile für den eigenen starken Markt und brauchen nichts mehr aus Deutschland. Selbst bei Trumps 150% Strafzöllen produzieren sie und verkaufen sie noch weit unter Preisen, die auf lokal hergestellte Produkte erhoben werden. Problem ist das der Staat in China das Risko übernimmt, große Maschinen und Investitionen zu machen, gibt für solche günstige Kredite mit dem Ziel, möglichst günstig zu Produzieren um alle Mitbewerber vom Markt zu drängen oder schließt sie schon von Beginn an aus dem Markt aus. Unsere Politiker sind Versager und Marionetten einer veralteten Weltanschauung. Keiner wartet auf Deutschland und es kommt uns auch keiner zu Hilfe.
Protektionistischer Populismus ist das. Wer kauft denn bei den chinesischen Billigheimern? Hier werden einmal mehr die unteren und mittleren Einkommen belastet und nach oben umverteilt. Und genau die die die Zeche zahlen klatschen auch noch Beifall. Das kannste dir nicht ausdenken :D
Genau so!
Was ist dein Lösungsvorschlag?
Luxusartikel wie zb die riesigen SUVs, Jachten, Uhren und so weiter extra besteuern. Dann trifft es die Reichen und nicht den normalen Bürger.
Aber wahrscheinlich haben die Politiker keine Lust sich selbst ein Ei zu legen…
Damit triffst du nur die Arbeiter/ Familien, welche diese Produkte herstellen. Und am Ende des Rattenschwanzes gibt es dann auch keine Homeofficer mehr, in erfundenen und nutzlosen Berufen. Also alle Homeofficer…
Nur weil das Gehirn keine Gegenstände hin und herschieben kann, ist es bei den meisten, kein sinnloses Organ. Keine Ahnung was Du beruflich machst, allzu intellektuell Fordernd kann es nach solch einer Aussage wohl nicht sein. Schöne Grüße aus dem Homeoffice :-).
Ich nutze temu/shein nicht also klatsche ich natürlich Beifall, Gebühren dürften gerne noch deutlich höher sein!
Oder man sieht es so: Es wird Waffengleichheit zwischen EU-Firmen und Chinesischen Firmen hergestellt. Man darf sich nicht wundern, wenn hier keine Produktion mehr stattfindet bzw. Angemessen bezahlbare Arbeitsplätze existieren, wenn die Wertschöpfung zu ganz anderen Lohnbedingungen im Ausland erfolgt.
Ich persönlich sehe die von Dir angesprochen „kleine Leute“ besser unterstützt, wenn deren Chancen auf besser bezahlte Arbeitsplätze gesteigert werden, als wenn man ihnen optimalen Zugang zu ausländischen Billigstanbietern gibt, die ihre Preise mit zweifelhaften Mitteln schaffen.
Aber das ist nur meine Meinung.
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Populismus mit anderem Populismus kritisieren, toller Humor.
Die Frage ist, warum überhaupt bei den besagten Anbietern kaufen? Die Ware ist zumeist verminderte Qualität (wer billig kauft, kauft doppelt), von den Arbeits- und Umweltbedingungen ganz zu schweigen.
Die Umverteilung erfolgt an den Staat und nicht an die „Reichen“, da meines Wissens nach der Zoll dem Finanzamt unterstellt ist.
Es mag ja vom Grundsatz her richtig sein aber bestraft und reglementiert wird letztendlich der Verbraucher.
Ja, er muss im ersten Augenblick mehr bezahlen…
Aber am Schluss gewinnt die Gemeinschaft vor Ort, also auch der „normale Verbraucher“, denn die heimischen Unternehmen bleiben wettbewerbsfähig und der Staat bekommt Steuern!
Zur Zeit ist eine Wettbewerbsverzerrung, denn die ausländischen Unternehmen/Handelsplatformen scheren sich nicht um Gesundheit, Vorschriften, Steuern ect.
Du kaufst dann die selben Artikel bei Amazon, die auf dem Papier keine Gewinne machen und keine Steuern in Deutschland zahlen, mit ihren aus Fördertöpfen bezahlten Lagern und Versandzentren. Verpackt und geliefert von überarbeiteten und unterbezahlten Arbeitern, die dann ihren Lohn vom Staat aufgestockt bekommen.
Und du glaubst wirklich, dass du bei einem „deutschen“ Händler ein anderes Produkt kaufst, als direkt in China?!?
In der Regel liefert der chinesische Händler das selbe Tütchen das man im deutschen Onlinehandel bekommt nur zum mehrfachen Preis plus üppiger Versandkosten.
Ja, in vielen Fällen kauft man andere Produkte
Soll ja auch den Verbraucher betreffen und hoffentlich mal ein Umdenken einleiten. Ach so, halt, dazu braucht es ja etwas Intelligenz.
Es werden auch nur die Dinge teurer die direkt an den Verbraucher gehen. Als Firma ist es egal…
da wird mal wieder Geld abgeschöpft mit einer quasi extra Steuer für uns Bürger.
Ja genau. Satan zieht sein Plan durch. Immer. Nur. Auf. Den. Kleine. Bürger.
Ich kaufe gerne Foto und iPhone Zubehör (und anderes) bei Aliexpress, oft ist der dortige Preis die Hälfte, oder auch nur 1/3 (und oft nich weniger) als das gleiche Produkt hier in Deutschland, zB bei Amazon. Was bringt das erhöhen der Gebühren und Aufschläge dann unter dem Strich? Ja, Amazon macht mehr Umsatz, macht sich die Taschen voll, mehr Leute werden deswegen aber auch nicht eingestellt bei Amazon, und ebenso werden wohl kaum die Löhne angehoben. Das Problem ist ein ganz anderes, denn wie gerne haben all die Hersteller ihr Knowhow, und Produktion nach China gegeben, um das schnelle Geld zu machen, nur machen das die Chinesen inzwischen deutlich besser, als die ehemaligen Auftraggeber, und zu unschlagbaren Preisen. Das mit diesen Gebühren ist nur eine Verzweiflungstat, die China bzw die chinesischen Produkte aber kaum eindämmen wird, denn die haben ganz sicher noch viel Luft, um mit noch günstigeren Preisen diese Gebühren abzufedern. Und mal ganz unabhängig davon, auf welchen Geräten wurden denn die Kommentare hier geschrieben, und wo wurden die hergestellt, und wer macht die meiste Kohle damit? Und was passiert denn mit diesen Gebühren, wem kommen die am Ende zugute, und wessen Geldbeutel sind unter dem Strich ein klein wenig leerer durch die Gebühren? Ja, genau, unsere, die wir Einkaufen in China nutzen wollen. „Nur meine Meinung“.
Es ist immer noch bezahlbar, auch für den „kleinen Bürger“. Es bleibt weiterhin ihm/ihr überlassen, ob das Produkt wirklich im Ausland bestellt werden muss, oder noch.
Und bitte nicht kommen mit „Aber die Extra-Gebühr ist ein Problem für viele.“ Ich denke, dann liegt das Problem wo anders und nicht bei paar Euros „Strafgebühr“ für die Sendungen aus China.
Und wenn der Artikel direkt für 50% teurer bei Amazon angeboten wird, dann ist es keine billigware mehr und kein billiger China-Kram….. ahhh, ich verstehe….
da wird nur der kleine Steuerzahler abgekocht,die EU sollte sich mal überlegen warum die Zukunft nicht in Europa stattfindet.