„Ein Planet vor unserer Zeit“: Jeden Tag eine neue Folge

Die Dokumentation „Ein Planet vor unserer Zeit“ will aufzeigen, wie die Welt vor 66 Millionen Jahren ausgesehen hat und mit welchen Herausforderungen sich die Lebewesen der damaligen Zeit konfrontiert sahen. Aufwändig produziert, hält der Fünfteiler eine imposante animierte Aufarbeitung dessen bereit, was wir heute über die Natur und ihre Bewohner aus dieser Zeit wissen beziehungsweise zu wissen glauben. Für die Produktion zeichnen Jon Favreau und das Produktionsteam von „Planet Erde“ um Michael Gunton verantwortlich, der Soundtrack kommt vom bekannten Filmmusik-Komponist Hans Zimmer.

