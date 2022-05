Verstellbarer Notebook-Ständer und Ladestation mit Nachtlicht zum Aktionspreis

Ganz ehrlich: Viel würden wir hier für die 34 Euro nicht erwarten. Allerdings muss man in diesem Bereich für Markenqualität dann auch ein ganzes Stück mehr Geld in die Hand nehmen.

Der Klappständer eignet sich dem Hersteller zufolge für Notebooks mit einer Bildschirmgröße zwischen 11 und 17 Zoll, die sich darauf im Winkel weitgehend frei positionieren und in der Höhe angepasst platzieren lassen. Vier gummierte Pads und zwei Haken an der Unterseite sorgen dafür, dass das Notebook nicht abrutscht, während längliche Öffnungen auf der Auflage für bessere Kühlung sorgen sollen.

