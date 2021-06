eero und eero Pro: Mesh-Router heute günstig wie nie

Zudem darf in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, dass seit Anfang Juni auch die Sicherheits-Abos eero Secure und eero Secure+ in Deutschland erhältlich sind . Diese werden auf den mit HomeKit kompatiblen WLAN-Stationen optional angeboten und versorgen euch auf Wunsch mit dem Zugriff auf Apps wie 1Password, einen VPN-Dienst und einen stetig aktualisierten Content-Filter.

Wir haben den eero in diesem Beitrag ausführlich vorgestellt und seit knappen zwei Jahren im Einsatz. Die beworbene Zuverlässigkeit und Stabilität des eero-WLANs können wir inzwischen bestätigen. Vorbei sind die Tage in denen ein iPhone das gesamte FRITZ!Box-WLAN in die Knie zwingen konnte.

Der reguläre eero-Router , der sich einzeln einsetzen lässt oder, je nach Haus- bzw. Wohnungsgröße, durch zusätzliche Geräte eine Reichweite von bis zu 460 m² mit zuverlässigem WLAN versorgt, wird aktuell für nur 64 Euro angeboten. So günstig war der seit November 2019 auch in Deutschland erhältliche Mesh-Router bislang nur einmal.

