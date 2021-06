macOS 12 Monterey: Universal Control mit neuen Monitor-Einstellungen

Mit macOS 12 Monterey wird Apple unter anderem die neue „Universal Control“-Funktion einführen, die den Einsatz von Tastatur, Maus und Trackpad über mehrere Geräte hinweg ermöglichen wird.



Selbe Apple-ID, Bluetooth und WLAN aktiv

Anwender, die über kompatible Geräte verfügen, die alle mit der selben Apple ID verknüpft sind, Bluetooth, WLAN und Handoff aktiviert haben und nicht mehr als 10 Meter voneinander entfernt platziert wurden, können ihre Eingabegeräte dann reibungslos über alle Displays hinweg nutzen.

Eine Funktion, die Apples Software-Chef Craig Federighi während der WWDC-Auftaktkeynote eindrucksvoll über drei Geräte hinweg demonstrierte. Wohl in Vorbereitung für die neue „Universal Control“-Funktion hat Apple auch die Monitor-Einstellungen von macOS 12 Monterey überarbeitet und zeigt hier nun auch die Position der unterschiedlichen Displays in Relation zu Maus und Tastatur an.

Ein gesondertes Control-Panel gestattet das Setzen zusätzlicher Einstellungen wie Auflösung, Rotation, Farbprofil und Bildwiederholrate.

In der ersten Beta von macOS 12 Monterey ist die volle „Universal Control“-Funktion noch nicht verfügbar. Wie Apple gegenüber US-Medienvertretern angegeben hat, müssen zudem noch eine Handvoll Unwägbarkeiten adressiert werden. Etwa muss noch festgelegt werden was passieren soll, wenn das Mac-Dock am linken oder rechten Bildschirmrand platziert ist.

Viel Vorarbeit notwendig

Spannend ist, dass die „Universal Control“-Funktion überhaupt erst möglich wurde, weil Apple die vergangenen Jahre dazu genutzt hat Vorbereitungen an zahlreichen Stellen der Betriebssysteme zu treffen. Neben der Einführung der Mausunterstützung in iPadOS, waren Continuity, Handoff und AirDrop, die Zweimonitor-Funktion Sidecar und die Implementierung von Drag-and-Drop auf dem iPad dafür nötig jetzt den reibungslosen Einsatz von Maus und Tastatur über mehrere Geräte hinweg zu ermöglichen.