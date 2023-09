Edison-Mail für Mac mit erweiterter Mailinglisten-Verwaltung

Die E-Mail-App Edison Mail bietet die bislang nur auf Mobilgeräten verfügbare Funktion zu zur Verwaltung von Newslettern und sonstigen wiederkehrenden E-Mails jetzt auch auf dem Desktop an. Die Neuerung hält mit dem Update auf Version 1.21.0 der Edison-App auf dem Mac Einzug.

Zunächst einmal führt Edison Mail Protokoll darüber, welche Mails man tatsächlich auch öffnet und verwendet diese Information, um eine Art Rangliste mit den am häufigsten und am seltensten gelesenen, auf abonnierten Mailinglisten basierenden E-Mails anzuzeigen. Auf dieser Basis lässt sich einfacher entscheiden, welche davon man tatsächlich auch regelmäßig empfangen will.

Entscheidet man sich auf dieser Basis für das Beenden eines E-Mail-Abonnements, so lässt sich dies aus der „Subscriptions“-Ansicht von Edison schnell und einfach erledigen. Die abgemeldeten Listen-Mails hält die App aber weiterhin vor und bietet ihren Nutzern so die Möglichkeit, den automatischen Bezug jederzeit wieder zu aktivieren.

Unwichtige Mails als Zusammenfassung

Mit Blick auf alle E-Mails aus Mailinglisten, denen man zwar keine extreme Relevanz zuspricht, die man aber auch nicht direkt kündigen will, kommt die ebenfalls neue Option sehr gelegen, eine zeitgesteuerte Zusammenfassung zu beziehen. In der neuen Version der Edison-App findet man diese ebenfalls im Bereich „Subscriptions“ und hier als eigenen Reiter „Summary“.

Die hier abgelegten E-Mails werden dem Edison-Nutzer gesammelt zu einer frei wählbaren Uhrzeit täglich oder auch nur wöchentlich präsentiert. Welche E-Mails beziehungsweise Absender in diese Kategorie fallen, kann man per Mausklick auf den in der Übersicht aller Listen-Mails jeweils angezeigten Link „Add to Summary“ festlegen.

Die Edison-App weist dann jeweils zum festgelegten Zeitpunkt auf die neue Zusammenfassung hin. Alternativ dazu lassen sich die hier gebündelten E-Mails natürlich jederzeit auch vorab schon im „Summary“-Bereich anzeigen.