Argylle: Neuer Spionage-Titel für Apples Kinooffensive

Der Spionagethriller „Argylle“, den Apple in Kooperation mit dem Regisseur Matthew Vaughn für den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ produziert hat, soll Anfang des kommenden Jahres weltweit in den Kinos starten und wird ab 2. Februar 2024 entsprechend auch in deutschen Lichtspieltheatern zu sehen sein.

„Argylle“ mit Staraufgebot

Matthew Vaughn war zuletzt als Produzent für den ebenfalls auf Apple TV+ veröffentlichten Spielfilm Tetris in Erscheinung getreten, konnte sich in den zurückliegenden Jahren jedoch auch als Regisseur zahlreicher Kassenschlager einen Namen machen. Unter anderem ist Matthew Vaughn in der IMDb als Regisseur für King’s Man (2021), X-Men: First Class (2011) und Kick-Ass (2010) angeführt.

Mit „Argylle“ widmet sich der Filmemacher jetzt dem Spionage-Genre und kann dafür auf eine Hollywood-Besetzung zählen, deren Namen allein schon für eine massive Nachfrage nach der Apple-Produktion sorgen dürften. Unter anderem ist „Argylle“ mit Henry Cavill, John Cena, Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard, Ariana DeBose, Dua Lipa, Catherine O’Hara, Sam Rockwell und Samuel L. Jackson besetzt.

Mehr Abos durch Premium-Produktionen

Der gemeinsam mit Universal Pictures produzierte Spielfilm ist Teil der Kinooffensive Apples, die der iPhone-Konzern seit Anfang des Jahres vorbereitet, plant und umsetzt.

Große Kinopremieren sollen filminteressierte Anwender zum Abonnieren des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ bewegen. Apple setzt dabei auf prestigeträchtige Filme wie etwa Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon„, der Leonardo DiCaprio und Robert De Niro ab dem 19. Oktober auch in Deutschland auf die Leinwand ausgewählter Kinos bringen wird. Ebenfalls mit Spannung erwartet: Ridley Scotts „Napoleon“.