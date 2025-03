E-Mail-Konto absichern: Warum Kontaktinformationen wichtig sind

Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, wie wichtig es ist, sämtliche Möglichkeiten zur Absicherung seiner E-Mail- und Benutzerkonten auszuschöpfen. Insbesondere geht es hier darum, sicherzustellen, dass man die Kontrolle darüber auch im Falle eines Passwortverlusts oder nach einem Hacker-Angriff nicht verliert. Uns hat diesbezüglich dieser Tage wieder ein Hilferuf ereilt, bei dem man letztendlich nicht viel mehr tun konnte, als die verbundenen Bezahlkarten zu sperren und Anzeige zu erstatten.

Ihr müsst vor Augen halten, dass euch jemand, der Zugang zu der von euch genutzten E-Mail-Adresse hat, nicht nur vom Zugriff darauf, sondern auch von sämtlichen mit dieser Adresse verbundenen Benutzerkonten ausschließen kann. Die Angreifer ändern zunächst das Passwort eures E-Mail-Kontos und versuchen in der Folge, die Zugänge zu den damit verbundenen Konten bei Onlineshops, Social-Media-Angeboten und dergleichen zu ändern.

Hacker können alle verbundenen Konten übernehmen

Besonders schlimm ist, dass die Hacker sich oft nicht damit zufrieden geben, lediglich die Passwörter von verbundenen Diensten zu ändern, sondern diese nach Möglichkeit komplett übernehmen. Wer Zugriff auf die verknüpfte E-Mail-Adresse hat, kann diese nämlich auch durch eine andere Adresse ersetzen. Der Zugang bleibt dem tatsächlichen Besitzer damit oft unwiderruflich verwehrt. Wenn sich so etwas überhaupt rückgängig machen lässt, dann nur mit viel Zeit und Aufwand.

Besonders gefährdet sind hier Zugänge und Konten, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Über lange Zeit hinweg wurden Sicherheitsbestimmungen recht lax gehandhabt und beispielsweise viel zu einfache Passwörter ausgewählt. Die Möglichkeit, sein Konto zusätzlich abzusichern, haben auch die Anbieter selbst oft erst sehr spät bereitgestellt. Zusätzlich haben sich in der Vergangenheit viele Nutzer davor gedrückt, die für eine Identitätsprüfung notwendigen Informationen zu hinterlege.

Wiederherstellungsmethode einrichten

Die komfortabelste Möglichkeit, ein Online-Konto zusätzlich abzusichern dürfte das Hinterlegen einer vertrauenswürdigen Telefonnummer sein. In der Regel ist das die eigene Mobilnummer, an die dann beispielsweise Zugangscodes geschickt werden. Je nach Anbieter kann man auch eine alternative E-Mail-Adresse hinterlegen oder einen Wiederherstellungsschlüssel in Form eines Buchstaben- oder Zahlencodes erzeugen.