Twitter-Nachfolger „X“ mit technischen Problemen

Die Social-Media-Plattform X hat gerade massive Probleme. Also wundert euch nicht, wenn ihr den Onlinedienst weder auf dem Desktop noch über die App verwenden könnt. Natürlich kommen im Zusammenhang mit dem Ausfall sofort Spekulationen über einen möglichen Sabotageakt oder sonstige Fremdeinwirkung auf. Solange es jedoch keine anderslautenden Aussagen gibt, würden wir hier zunächst eine technische Störung vermuten.

X ist im Jahr 2006 als Twitter gestartet und sieht sich seit der Übernahme durch den Tesla-Eigentümer Elon Musk im Jahr 2022 verstärkt in der Kritik. In der Folge haben Alternativen wie Mastodon, BlueSky oder Threads an Bedeutung gewonnen, X profitiert jedoch weiterhin von der enormen Relevanz, die die Plattform bereits vor der Musk-Übernahme und anschließenden Umbenennung von Twitter zu X aufgebaut hat.

Während sich beim Aufruf von X momentan gar keine Inhalte laden lassen, berichten Nutzer davon, dass es im Laufe des Tages schon zuvor zu kleineren Störungen gekommen ist. Im Unterschied zum aktuellen Ausfall wurden diese jedoch stets kurzfristig behoben.

Apple schaltet wieder Werbung auf X

Auch wenn mittlerweile viele technisch interessierte Nutzer von X zu anderen Angeboten abgewandert sind, kann man die Relevanz des Angebots weiterhin nicht bestreiten. Genau wie Twitter ist auch X insbesondere für die hohe Aktualität seiner Inhalte bekannt.

Auch Apple will auf die große Reichweite der Plattform nicht verzichten. Nach einer etwas mehr als ein Jahr lang währenden Pause hat das Unternehmen im vergangenen Monat wieder damit begonnen, Werbung für die eigenen Produkte über X auszuspielen. Es in diesem Zusammenhang auch Gerüchte dass die großen US-Unternehmen sich teilweise zu solchen Handlungen gezwungen sehen, um sich mit dem Eigner der Plattform und damit indirekt auch der US-Regierung gut zu stellen.

Der Apple-Chef Tim Cook benutzt X seinerseits ebenfalls aktiv und vorrangig, um auf Produktneuheiten und sonstige Leistungen seines Unternehmens aufmerksam zu machen.