E-Mail-Adresse verbergen: Weiterleitungen am Mac einrichten und einsehen

In der nun eingeblendeten Übersicht tauchen alle bereits angelegten E-Mail-Adressen auf und können hier nicht nur wieder deaktiviert werden, sondern lassen sich auch um zusätzliche Adressen ergänzen, die per Mausklick auf das Plus-Symbol unten links im Übersichtsbildschirm generiert werden können.

Auf dem Mac lassen sich neue Zufallsadressen direkt in der Mail.app auswürfeln, für die Übersicht auf alle bereits vorhandenen Adressen, führt jedoch kein Weg an den Systemeinstellungen vorbei.

Insert

You are going to send email to