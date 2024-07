E-Book-Manager Calibre: Neue Tolino-Geräte werden jetzt erkannt

Seit nunmehr 17 Jahren programmiert der Entwickler Kovid Goyal unermüdlich an dem kostenfreien E-Book-Manager Calibre. Allein im laufenden Monat konnte sich die funktionsreiche Anwendung über drei größere Aktualisierungen freuen, die alle nicht nur Fehlerbehebung und Stabilitätsverbesserungen vornahmen, sondern auch neue Funktionen integrierten.

Support für neue Tolino-Geräte

Das heute veröffentlichte Update auf Version 7.16 erweitert das “iTunes für Bücher” um einen Treiber für die kürzlich neu vorgestellten Tolino-Geräte, die wir auf ifun.de Mitte des Monats besprochen haben.

Tolino Vision Color: Tolino startet neuen E-Reader mit Eingabestift

Da es sich bei den neuen Tolino-Geräten um leicht modifizierte Modelle des kanadischen Anbieters Kobo handelt, erkennt Calibre die Geräte entsprechend auch als Kobo-Modelle, sollte jedoch problemlos mit diesen zurechtkommen.

Neuerungen gibt es auch für die News-Verwaltung, die erst mit Version 7.15 überarbeitet wurde und seitdem auch das Festlegen spezieller Update-Intervalle für angelegte Newsquellen zulässt. In der neuesten Version von Calibre können hier nun auch ältere Ausgaben geladen werden.

Die weiteren Neuerungen, die seit der Bereitstellung von Version 7.0 am 17. November 2023 ausgerollt wurden, lassen sich in der offiziellen Changelog-Übersicht einsehen.

Ein iTunes für E-Books

Persönlich nutzen wir die Freeware zum Verwalten der eigenen E-Book-Sammlung. Mit Calibre kann man diese nicht nur sortieren, sondern ist auch in der Lage, Metadaten wie etwa die Informationen zum Autor, zum Verlag oder zur Buchserie zu bearbeiten, was das Auffinden gewünschter Exemplare erheblich erleichtert.

Zudem ermöglicht die Software, ausgewählte E-Books in andere Formate zu konvertieren, und bietet sich auch als Reader-Applikation an, die das Lesen einzelner Titel aus der eigenen E-Book-Sammlung am Mac ermöglicht. Darüber hinaus ist Calibre auch in der Lage, den Kopierschutz ausgesuchter E-Books zu entfernen.