Epic-Chef kritisiert „Wo ist?“: „Funktion sollte nicht exisitieren“

Es ist kein Geheimnis, dass Tim Sweeney keine Gelegenheit auslässt, um gegen Apple zu wettern. Mit seinen neuesten Kommentaren auf X/Twitter sorgt der Chef von Epic Games einmal mehr für Kopfschütteln. Sweeney zieht gegen Apples „Wo ist?“-Funktionen ins Feld und deutet an, dass derartige Funktionen nicht erlaubt sein sollten.

Konkret beschwert sich Sweeney darüber, dass ihm über „Wo ist?“ die Adresse von jemandem angezeigt wird, der Jahre zuvor sein MacBook gestohlen hat. Sweeney war damals wohl auf einer Wandertour und hat bei der Rückkehr zu seinem Wagen eine jüngere Person gesehen, die das Notebook aus seinem Wagen entwendet hat und geflüchtet ist.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024

Offenbar kam Sweeney in der Folge nicht direkt auf die Idee, den Standort des gestohlenen Notebooks mithilfe von „Wo ist?“ zu verfolgen. Jetzt erst habe er beim Ausprobieren von „Wo ist?“ gesehen, dass darauf der Standort seines alten Mac-Computers und somit wohl auch die Adresse des Diebes verzeichnet ist. So etwas sei nicht okay und sollte nicht möglich sein.

„Verfolgen von Geräten verletzt Privatsphöre

Diese Aussagen haben auch bei einem Teil der Verfechter von Sweeneys Feldzug gegen Apple und den App Store für Irritationen gesorgt. Der Epic-Chef hat daher versucht, seine Aussagen ein Stück weit zu relativieren. Er argumentierte, dass die „Wo ist?“-Funktionen darauf beruhen, dass nicht nur die Geräte selbst, sondern auch der Standort der sie gerade benutzenden Personen verfolgt wird. Allerdings hätten Diebe ebenso wie die Käufer von gebrauchten Geräten ein grundsätzliches Recht auf den Schutz dieser Daten.

A lot of people are saying this here. While technically true, it misses the point: you can't track the location of a device that's in someone's possession without tracking that person, and people have a right to privacy. This right applies to second hand device buyers and even to… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024

Heißes Pflaster … Sweeney hat diesbezüglich daher noch ergänzt, dass der Standort von geklauten Geräten zumindest nicht deren vorherigen Besitzern angezeigt werden sollte, sondern lediglich für Ermittlungsbehörden zur Verfügung stehen sollte.

Über die Nutzung von „Wo ist?“ können die Besitzer von Apple-Geräten selbst entscheiden. Die Funktion kann über die iCloud-Einstellungen deaktiviert werden. Weiterführende Informationen zu „Wo ist?“ hat Apple auf seinen Support-Seiten zusammengestellt.