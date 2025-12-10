Kleinanzeigen PRO: Preiserhöhungen und Spam-Erlaubnis ab 2026

Der Online-Marktplatz Kleinanzeigen.de erweitert sein PRO-Angebot für gewerbliche Nutzer um mehrere neue Funktionen und passt zugleich die Preise für größere Pakete an. Während ein Teil der Neuerungen bereits verfügbar ist, greifen die neuen Konditionen für Bestandskunden ab Februar 2026.

Neue PRO-Funktionen

Mit den neuen PRO-Funktionen richtet sich Kleinanzeigen vor allem an Händler, die ihre Reichweite erhöhen und den Kontakt zu potenziellen Käufern gezielter steuern möchten. Ab dem Tarif PRO Basic erhalten gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, ihre Anzeigen auf den Kategorieseiten der iPhone-App prominent zu platzieren.

Neu sind außerdem sogenannte Verkaufslabels. Händler können damit direkt in ihren Anzeigen auf zusätzliche Serviceleistungen hinweisen. Zum Start lassen sich eine freiwillige Verkäufergarantie sowie ein besonders schneller Versand mit kurzer Lieferzeit kennzeichnen. Käufer sollen so schneller erkennen können, welche Serviceangebote mit einem Kauf verbunden sind.

Ab „Pro Power“ dürfen Händler potenzielle Kunden künftig anschreiben

Ab dem Tarif PRO Power kommt eine weitere Funktion zur direkten Kundenansprache hinzu. Händler können Nutzer gezielt benachrichtigen, die eine Anzeige auf ihre Merkliste gesetzt haben. Diese kurzen Mitteilungen können bis zu einer bestimmten Länge verfasst und monatlich mehrfach verschickt werden. Für Händler gut, für Kunden Spam.

Preiserhöhungen ab Februar 2026

Parallel zur Einführung der neuen Funktionen passt Kleinanzeigen die Preisstruktur seiner PRO-Pakete an. Für Neukunden gelten die neuen Preise bereits. Bestandskunden werden ab Februar 2026 automatisch auf die aktualisierten Tarife umgestellt. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Preise für die kleinsten Pakete mit ein oder fünf Anzeigen unverändert. Die Erhöhungen betreffen vor allem größere Pakete mit höherem Anzeigenvolumen.

Die Umstellung erfolgt automatisch. Händler sollen vorab individuell über ihre neuen Konditionen informiert werden. Ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht dadurch nicht. Mit der Anpassung der Preise will Kleinanzeigen nach eigenen Angaben die technische Weiterentwicklung der Plattform sowie den Ausbau der PRO-Funktionen finanzieren. Konkrete Preisangaben sind über die PRO-Informationsseiten des Anbieters abrufbar.