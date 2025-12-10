ifun.de — Apple News seit 2001. 45 332 Artikel

Händler dürfen Nutzer bald gezielt anschreiben

Kleinanzeigen PRO: Preiserhöhungen und Spam-Erlaubnis ab 2026
Der Online-Marktplatz Kleinanzeigen.de erweitert sein PRO-Angebot für gewerbliche Nutzer um mehrere neue Funktionen und passt zugleich die Preise für größere Pakete an. Während ein Teil der Neuerungen bereits verfügbar ist, greifen die neuen Konditionen für Bestandskunden ab Februar 2026.

Basic 2 Hochschieben

Neue PRO-Funktionen

Mit den neuen PRO-Funktionen richtet sich Kleinanzeigen vor allem an Händler, die ihre Reichweite erhöhen und den Kontakt zu potenziellen Käufern gezielter steuern möchten. Ab dem Tarif PRO Basic erhalten gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, ihre Anzeigen auf den Kategorieseiten der iPhone-App prominent zu platzieren.

Neu sind außerdem sogenannte Verkaufslabels. Händler können damit direkt in ihren Anzeigen auf zusätzliche Serviceleistungen hinweisen. Zum Start lassen sich eine freiwillige Verkäufergarantie sowie ein besonders schneller Versand mit kurzer Lieferzeit kennzeichnen. Käufer sollen so schneller erkennen können, welche Serviceangebote mit einem Kauf verbunden sind.

Kleinanzeigen Pro Preise

Ab „Pro Power“ dürfen Händler potenzielle Kunden künftig anschreiben

Ab dem Tarif PRO Power kommt eine weitere Funktion zur direkten Kundenansprache hinzu. Händler können Nutzer gezielt benachrichtigen, die eine Anzeige auf ihre Merkliste gesetzt haben. Diese kurzen Mitteilungen können bis zu einer bestimmten Länge verfasst und monatlich mehrfach verschickt werden. Für Händler gut, für Kunden Spam.

Preiserhöhungen ab Februar 2026

Parallel zur Einführung der neuen Funktionen passt Kleinanzeigen die Preisstruktur seiner PRO-Pakete an. Für Neukunden gelten die neuen Preise bereits. Bestandskunden werden ab Februar 2026 automatisch auf die aktualisierten Tarife umgestellt. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Preise für die kleinsten Pakete mit ein oder fünf Anzeigen unverändert. Die Erhöhungen betreffen vor allem größere Pakete mit höherem Anzeigenvolumen.

Basic 4 Unbegrenzte Laufzeit

Die Umstellung erfolgt automatisch. Händler sollen vorab individuell über ihre neuen Konditionen informiert werden. Ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht dadurch nicht. Mit der Anpassung der Preise will Kleinanzeigen nach eigenen Angaben die technische Weiterentwicklung der Plattform sowie den Ausbau der PRO-Funktionen finanzieren. Konkrete Preisangaben sind über die PRO-Informationsseiten des Anbieters abrufbar.

Laden im App Store
Kleinanzeigen: Jetzt ohne eBay
Kleinanzeigen: Jetzt ohne eBay
Entwickler: Marktplaats BV
Preis: Kostenlos
Laden

10. Dez. 2025 um 12:54 Uhr von Nicolas


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Dann wird mit Klejnanzeigen das gleiche passieren wie mit EBay:
    Es werden immer mehr Händler verkaufen und so auch diese Plattform mehr und mehr uninteressant werden lassen.

  • *Ganz dezente Preiserhöhung*
    Toll wäre wenn ich von heute auf morgen auch so viel mehr verdienen würde….

    War aber zu erwarten das Ebay da stark anpasst

  • Cool. Dann verkaufe ich halt einfach Nix mehr. So wichtig ist Kleinanzeigen dann nun doch nicht.

  • KLeinanzeigen ist neuerdings voll von gehackten Account, die Paypal Freunde Zahlungen verlangen…habe bereit 4 solcher Fälle in einer Woche gehabt.

  • Meistens eh nur noch Fake Konten oder gehackte Konten und Betrug.
    Mach da schon lange nix mehr.

  • Die sollen erstmal die ganzen Betrüger Accounts entfernen, das Hacken erschweren und ein Authentifizierungslabel (mit Perso) einführen.

