Kompakte Bauweise mit hoher Leistung

Klappbare IFA-Neuheit startet: Anker bringt neues 70W-Ladegerät
Zum Ende der Technikmesse IFA in Berlin und unmittelbar nach der Präsentation der neuen iPhone-Generation hat Anker ein neues Netzteil seiner beliebten Nano-Familie vorgestellt. Das Modell trägt den Namen Anker Nano 70W und soll Anwendern eine Kombination aus starker Ladeleistung und handlichem Format bieten.

Anker Nano 70w

Der Verkaufspreis beträgt offiziell 49,99 Euro, im September gilt ein Rabatt, sodass das Gerät für 39,99 Euro erhältlich ist.

Das Netzteil erreicht eine Leistung von bis zu 70 Watt. Diese kann über einen einzelnen USB-C-Anschluss genutzt oder auf zwei USB-C-Buchsen sowie einen zusätzlichen USB-A-Port verteilt werden. Durch seine geringe Größe passt das Ladegerät auch in kleine Taschen, wobei ein einklappbarer Stecker den Transport erleichtert.

Anker Netzteil 70w

Hardware-Design und Ladeoptionen

Mit Maßen von 53 x 42,6 x 31,5 Millimetern gehört das Ladegerät zu den besonders kompakten Vertretern seiner Klasse. Anker gibt an, dass es im Betrieb bis zu zehn Grad kühler bleibt als vergleichbare Wettbewerber. Das Gehäuse ist mit einem Metallrahmen, einer strukturierten Oberfläche und glänzenden Akzenten versehen. Die spezielle Beschaffenheit der Seitenflächen soll die Wärmeableitung verbessern und gleichzeitig Fingerabdrücke vermeiden.

Specs Netzteil

Bei den Ladeoptionen unterstützt das Gerät unterschiedliche Szenarien. Wird nur ein Port genutzt, stehen 70 Watt über die USB-C-Anschlüsse und 33 Watt über den USB-A-Anschluss zur Verfügung. Werden die beiden USB-C-Anschlüsse gleichzeitig genutzt, stehen maximal 45 Watt und 22,5 Watt zur Verfügung. In Kombination von USB-C mit dem USB-A-Anschluss liefert das Netzteil 60 Watt und 5 Watt. Bei gleichzeitiger Nutzung aller drei Ports können 45 Watt sowie zweimal 7,5 Watt verteilt werden.

Weitere Nano-Neuheiten

Ergänzend zum 70W-Modell gehören weitere Produkte zur Nano-Reihe. Eine MagSafe-Powerbank mit 5.000 Milliamperestunden Kapazität und Qi2-Technik ist für 49,99 Euro erhältlich.

Außerdem wird ein 45-Watt-Netzteil inklusive USB-C-Kabel angeboten, das regulär 29,99 Euro kostet und bis Ende September für 19,99 Euro angeboten wird.

10. Sep. 2025 um 10:47 Uhr


