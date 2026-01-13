App-Schnellstart mit LaunchOS: Ein empfehlenswerter Launchpad-Ersatz

Die Mac-Anwendung LaunchOS hat sich seit wir das erste Mal über sie berichtet haben stetig weiterentwickelt. Mittlerweile lässt sich das Programm in Version 1.2.4 laden. Neben zahlreichen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen hat der Entwickler der App hier und da auch die Wünsche von Nutzern umgesetzt. Beispielsweise kann man jetzt auch eigene Verzeichnisse als Quelle für die auf dem Mac vorhandenen Programme hinterlegen. Als Standardpfad benutzt die App den Programme-Ordner des Betriebssystems.

Eingehend wollen wir aber gleich erwähnen, dass die oben genannte Funktion sowie der größte Teil der von LaunchOS bereitgestellten Funktionen teil der kostenpflichtigen Pro-Version sind. Diese ist momentan jedoch für 5,09 Euro und damit zu einem angesichts des Leistungsumfangs der App absolut akzeptablen Preis erhältlich. Der Entwickler verzichtet auf irgendwelche Abo-Optionen und verkauft die App ausschließlich als Dauerlizenz.

Ersatz für die gestrichene Apple-Funktion

Ausprobieren könnt ihr LaunchOS aber zunächst auch ohne Bezahlung. Die App lässt sich über die Menüleiste oder ein vom Nutzer definierbares Tastenkürzel starten und orientiert sich in ihrem Funktionsumfang an der früher in macOS integrierten Launchpad-App. Die von Apple als Ersatz bereitgestellte neue Spotlight-Suche hält nur einen Teil der hier ursprünglich verfügbaren Funktionen bereit.

Um die Arbeit am Mac bestmöglich zu unterstützen, bietet LaunchOS die Möglichkeit, die einzelnen App-Seiten in vollem Umfang an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Ähnlich wie auf den Home-Bildschirmen von iOS-Geräten kann man nicht nur die Reihenfolge der Anzeige verändern, sondern auch mehrere Apps in Ordnern zusammenfassen. Wer sich diese Arbeit bereits mit Apples Launchpad gemacht hat, kann die Voreinstellungen importieren, sofern er das Update auf macOS Tahoe noch nicht durchgeführt hat.

Zusatzoptionen per Rechtsklick

Für mehr Übersicht sorgt auch die Möglichkeit, einzelne Anwendungen komplett aus der LaunchOS-Ansicht auszublenden. Achtet neben den per Rechtsklick auf eine freie Fläche erreichbaren Einstellungen auch auf die Optionen, die bei einem Rechtsklick direkt auf ein App-Symbol angeboten werden.

LaunchOS ist zweifellos eine der besten der zahlreichen als Ersatz für das fehlende Launchpad von Drittanbietern angebotenen Mac-Anwendungen.