Mit Aktivkohle, Matter und 1800 Lumen
Speisereste, Luft und Licht: Dreame erweitert Hausgeräte-Sortiment
Dreame, bislang vor allem für seine Staubsauger- und Reinigungsroboter bekannt, weitet sein Angebot an smarten Haushaltsgeräten deutlich aus. Neben klassischen Reinigungslösungen gehören inzwischen auch ein Wasserspender und smarte Lichtlösungen zum Portfolio.
P11: LED-Streifen mit Matter
Der neue LED-Lichtstreifen P11 ist kompatibel mit Apples Matter-Standard und lässt sich per iPhone steuern. Der Preis für das Gerät liegt bei 99 Euro.
Der Lichtstreifen bietet eine segmentierte RGBICWW-Steuerung mit sechs LEDs pro Abschnitt und einer Helligkeit von bis zu 1800 Lumen. Nutzer können zwischen über 70 vordefinierten Szenenmodi wählen oder eigene Lichtverläufe konfigurieren. Dank App-Anbindung und Unterstützung für Alexa, Google Assistant und Matter lässt sich das Licht flexibel in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Eine Musik-Synchronisation passt die Beleuchtung an den Rhythmus der Umgebung an.
AP10: Luftreiniger für Haustiere
Zusätzlich wird das Sortiment an Luftreinigern ergänzt. Ab dem 14. November soll mit dem Modell AP10 ein Luftreiniger speziell für Haushalte mit Tieren verfügbar sein. Das Gerät verspricht eine bessere Filterung von Tierhaaren und Gerüchen. Damit richtet sich Dreame gezielt an Zielgruppen, die bislang nicht im Zentrum der bisherigen Produktlinien standen.
SF-25 zur Speiseresteverwertung
Ebenfalls am 14. November bringt Dreame ein weiteres Haushaltsgerät auf den Markt, das sich um ein eher spezielles Thema kümmert. Mit dem Modell SF-25 stellt das Unternehmen erstmals einen Speisereste-Entsorger vor. Das Gerät soll Speiseabfälle zerkleinern, austrocknen und das Restvolumen dabei um bis zu 90 Prozent reduzieren. Die maximale Füllmenge beträgt 2,5 Liter, was laut Hersteller für einen typischen Tagesdurchlauf eines Haushalts mit drei bis vier Personen ausreichen soll.
Zur Geruchskontrolle nutzt das System einen Aktivkohlefilter, der sich auswaschen und mehrfach verwenden lässt. Auch Ersatzfilter sind separat erhältlich. Für die Reinigung ist eine Kombination aus Hitze und Heißlufttrocknung vorgesehen, während die Innenkammer aus Aluminium mit einer Keramikbeschichtung versehen ist. Der Betrieb soll laut Dreame mit maximal 27 Dezibel besonders geräuscharm verlaufen.
Der Verkaufsstart des SF-25 ist für Mitte November angesetzt. Im Rahmen eines frühen Aktionszeitraums wird das Gerät zeitlich begrenzt mit einem Rabatt angeboten.
Der Speiseresteverwerter ist bestimmt total gut, wenn man auf der ISS wohnt.
Für welche Szenarien sonst noch?
Haha :-)
Wenn man zu viel Solarstrom übrig hat, kann man damit seinen eigenen Dünger herstellen ;)
Oder täusche ich mich da?
Oder man kompostiert die Abfälle einfach und nutzt den Strom und die Ressourcen für was sinnvolle(re)s.
Um Müll in Form von Volumen zu reduzieren? Behandelt ein allgemein bekanntes Problem.
Falls deine Biotonne schneller voll ist als sie entleert wird oder keinen Kompost im Garten stehen hast,…
Das ist wenig sinnvoll. Wir nutzen in Deutschland Biomüll um Energie zu erzeugen. Da ist es kontraproduktiv, wenn man Energie aufwendet um einen Energieträger zu „leeren“.
Und mit wie meinst du sicherlich dich. Schließ bitte nicht von dir auf andere. ;)
Naja er meint nicht nur sich, eher den großteil deutschlands in dem aus biomüll gas und kompost gewonnen wird
Für asiatische Miniapartments, wo man keinen großen Biomüllsack hinstellen kann.
Hmm, Kremierung von Wellensittichen, Hamstern und Co. … :-)
Geschmacks- und empathiefreier Kommentar.
Ich habe Bedarf. Schau mal über deinen Tellerrand ;)
Was es nicht alles gibt…
Da trocknet man mit mehr oder weniger viel Energieeinsatz Speisereste um sie dann zu entsorgen?
Nimmt man dann als Dünger
Meine Rotwürmer im Kompost machen das ohne Stromverbrauch und freuen sich über regelmäßiges „Futter“. Ab und zu ein bisschen Quarzsand hilft ihnen bei der Produktion der Komposterde. Und um die Vermehrung der Rotwürmer brauche ich mich auch nicht kümmern. Das Ganze funktioniert ohne App!!
Bokashi ist auch ne Lösung… einfach mal googlen :)
Ist auch bestimmt billiger
Was für ein Unfug! Schlimm genug, wenn jeder Haushalt jeden Tag tatsächlich 2,5l Nahrungsmittel wegwirft. Dann auch noch mit viel Energie behandeln, damit es leichter wegzuwerfen ist? Und deswegen hat man dann nicht genug Geld für Steuern, Spenden, faire Bezahlung? Was für ein krankes System…
Ich habe eine eigenen Garten in dem ich so viel Obst und Gemüse anbaue, dass ich zwischen Mai und Oktober mehr anbaue als ich verbrauchen kann.
Die beiden 1m3 Komposte die ich nutze sind immer randvoll. Zudem ist der Kompost voll mit Unkrautsamen.
Die Essenreste mit dem Ding zu Pulver zu verarbeiten und diesen als Dünger zu nutzen finde ich sehr interessant. Insbesondere wenn man dafür überschüssigen Solarstrom nutzt.
Warum baut man nicht einfach weniger an?
Bei den 2,5l muss aber sehen, dass da natürlich auch Dinge drin sind, die nicht zum Verzehr gedacht sind, wie Obst- und Gemüseschalen, Kaffeereste etc. Vor allem wenn man frisch kocht fällt, je nachdem, schon einiges an Biomüll an. Aber ich sehe das Problem auch nicht, das da gelöst werden soll.
Dreame baut nur Mist
???
Kompost = Mist ;)
gibts schon..:))
https://www.wurmwelten.de/wurmkisten/
Kann man das Dreame-Pulver dann als Dünger verwenden?
Natürlich
ich schaff mit meiner Frau die 2,5L nicht mal in einer Woche und wir kochen täglich
Es kocht ja auch nicht jeder mit frischem Gemüse. Eine Maggi-Tüte würde ich da auch nicht empfehlen reinzuwerfen.
Vielleicht kann man im Camper mit Trockentrenntoilette damit den Stuhlgang entsorgen?
Ich bin immer wieder erstaunt wie viel Nahrungsmittel auch von Privatleuten weggeworfen werden. Scheinbar ist vieles noch zu billig.