Speisereste, Luft und Licht: Dreame erweitert Hausgeräte-Sortiment

Dreame, bislang vor allem für seine Staubsauger- und Reinigungsroboter bekannt, weitet sein Angebot an smarten Haushaltsgeräten deutlich aus. Neben klassischen Reinigungslösungen gehören inzwischen auch ein Wasserspender und smarte Lichtlösungen zum Portfolio.

P11: LED-Streifen mit Matter

Der neue LED-Lichtstreifen P11 ist kompatibel mit Apples Matter-Standard und lässt sich per iPhone steuern. Der Preis für das Gerät liegt bei 99 Euro.

Der Lichtstreifen bietet eine segmentierte RGBICWW-Steuerung mit sechs LEDs pro Abschnitt und einer Helligkeit von bis zu 1800 Lumen. Nutzer können zwischen über 70 vordefinierten Szenenmodi wählen oder eigene Lichtverläufe konfigurieren. Dank App-Anbindung und Unterstützung für Alexa, Google Assistant und Matter lässt sich das Licht flexibel in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Eine Musik-Synchronisation passt die Beleuchtung an den Rhythmus der Umgebung an.

AP10: Luftreiniger für Haustiere

Zusätzlich wird das Sortiment an Luftreinigern ergänzt. Ab dem 14. November soll mit dem Modell AP10 ein Luftreiniger speziell für Haushalte mit Tieren verfügbar sein. Das Gerät verspricht eine bessere Filterung von Tierhaaren und Gerüchen. Damit richtet sich Dreame gezielt an Zielgruppen, die bislang nicht im Zentrum der bisherigen Produktlinien standen.

SF-25 zur Speiseresteverwertung

Ebenfalls am 14. November bringt Dreame ein weiteres Haushaltsgerät auf den Markt, das sich um ein eher spezielles Thema kümmert. Mit dem Modell SF-25 stellt das Unternehmen erstmals einen Speisereste-Entsorger vor. Das Gerät soll Speiseabfälle zerkleinern, austrocknen und das Restvolumen dabei um bis zu 90 Prozent reduzieren. Die maximale Füllmenge beträgt 2,5 Liter, was laut Hersteller für einen typischen Tagesdurchlauf eines Haushalts mit drei bis vier Personen ausreichen soll.

Zur Geruchskontrolle nutzt das System einen Aktivkohlefilter, der sich auswaschen und mehrfach verwenden lässt. Auch Ersatzfilter sind separat erhältlich. Für die Reinigung ist eine Kombination aus Hitze und Heißlufttrocknung vorgesehen, während die Innenkammer aus Aluminium mit einer Keramikbeschichtung versehen ist. Der Betrieb soll laut Dreame mit maximal 27 Dezibel besonders geräuscharm verlaufen.

Der Verkaufsstart des SF-25 ist für Mitte November angesetzt. Im Rahmen eines frühen Aktionszeitraums wird das Gerät zeitlich begrenzt mit einem Rabatt angeboten.