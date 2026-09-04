Dreame auf der IFA: Roboter, Actioncams und jede Menge Smart Home

Dreame nutzt die IFA für einen breiten Rundumschlag. Neben neuen Saugrobotern, Haushalts- und Haustiergeräten stehen vor allem der Mähroboter A4 AWD Pro, der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete und die bereits im Januar angekündigte Actioncam LEAPTIC Cube im Mittelpunkt.

Auch neue Poolroboter sollen kommen.

A4 AWD Pro mäht bis direkt an die Kante

Der von uns bereits getestete A3 AWD Pro bekommt 2027 einen deutlich aufgerüsteten Nachfolger. Beim A4 AWD Pro kombiniert Dreame 360-Grad-LiDAR, duales RTK, eine binokulare KI-Kamera und zusätzliche Seitensensoren. Mehr als 300 Hindernistypen sollen erkannt werden, ein Infrarotsensor achtet zusätzlich auf Personen, Haustiere und kleine Wildtiere.

Spannend ist vor allem EdgeMaster 4.0: Ein beweglicher Trimmarm fährt seitlich aus und soll erstmals einen Kantenschnitt bis auf null Zentimeter ermöglichen. Vier Radnabenmotoren sorgen für Allradantrieb; laut den aktuellen Presseunterlagen bewältigt der Mäher bis zu 90 Prozent Steigung und Hindernisse bis sieben Zentimeter. Angeboten werden Varianten für 3.500 und 5.000 Quadratmeter. Marktstart ist im ersten Quartal 2027.

Aqua20 reinigt mit 180 Grad heißem Dampf

Beim neuen Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete kombiniert Dreame eine Frischwasser-Wischwalze mit 180 Grad heißem Dampf. Vier Düsen lösen eingetrockneten Schmutz, anschließend nimmt die mit 300 Umdrehungen pro Minute arbeitende Rolle die Rückstände auf. Sie lässt sich zudem um acht Zentimeter seitlich ausfahren.

40.000 Pascal Saugleistung, die Erkennung von mehr als 320 Objekttypen und eine Hindernisüberwindung von bis zu zehn Zentimetern gehören ebenfalls zur Ausstattung. Der Aqua20 startet am 21. September für 1.499 Euro; in den ersten beiden Wochen zieht Dreame 300 Euro ab.

LEAPTIC Cube startet für 399 Euro

Konkreter wird es auch bei der bereits Anfang des Jahres vorgestellten LEAPTIC Cube. Die nur 55,9 Gramm schwere Actioncam besitzt einen 1/1,3-Zoll-Sensor, filmt mit bis zu 8K/30 fps beziehungsweise 4K-HDR/60 fps und ist bis zehn Meter wasserdicht. Mit Zusatzakku nennt Dreame bis zu 210 Minuten Laufzeit. Ab Mitte Oktober soll sie ab 399 Euro erhältlich sein.

Vom Treppenroboter bis zum smarten Toaster

Daneben zeigt Dreame den X60 Pro Ultra Matrix mit wechselbaren Wischmopps und drei Reinigungsmitteln sowie Cyber X, ein Raupenmodul, das kompatible Saugroboter Treppen hinauf- und hinuntertransportieren soll. Beim T16 Ultra Heat kommen 100 Grad heißes Wischwasser und ein ausfahrbarer Kantenmopp hinzu.

Ganz neue Produktbereiche gibt es ebenfalls: Der ToastControl-Toaster besitzt einen 5,3-Zoll-Touchscreen und einen motorisierten Brotlift. Für Haustiere zeigt Dreame unter anderem den Futterautomaten Lumina Feast mit 2K-Kamera, den Trinkbrunnen Lumina Flow und die offene, per App steuerbare Katzentoilette Habitail Pure. Damit wird aus dem bisherigen Reinigungsspezialisten endgültig ein Anbieter für nahezu alles im vernetzten Haushalt. Insgesamt präsentiert Dreame zur IFA mehr als 30 neue Produkte – sogar Haushaltsroboter, 3D-Drucker und auch Projektoren sind dabei.