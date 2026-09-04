Nur 29 Euro: 10-Port-Ladegerät mit fast 1.000 Watt

Wer mehrere Smartphones, Tablets und Notebooks an einem festen Platz laden möchte, bekommt aktuell eine ungewöhnlich günstige Gelegenheit. Dieses 10-Port-Ladegerät kostet regulär 60,99 Euro, lässt sich durch die Kombination von Angebotspreis und zusätzliche Aktionscode (QIU8ZIRU) aber für nur 29 Euro bestellen. Dafür gibt es sieben USB-C-Anschlüsse, drei USB-A-Ports und ein separates Netzkabel.

Auf dem Papier fällt die Anschlussausstattung großzügig aus. Vier der USB-C-Buchsen werden mit bis zu 140 Watt angegeben, drei weitere mit bis zu 100 Watt. Die USB-A-Anschlüsse sollen jeweils bis zu 30 Watt bereitstellen. Das 440 Gramm schwere Tischladegerät setzt laut Anbieter auf GaN-Technik und verfügt über Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Überspannung und Kurzschlüsse.

Viele Anschlüsse, offene Leistungsverteilung

Etwas Vorsicht ist bei der groß beworbenen Gesamtleistung von 950 Watt angebracht. Eine nachvollziehbare Tabelle, wie sich die verfügbare Leistung bei gleichzeitig belegten Anschlüssen verteilt, fehlt in der Produktbeschreibung.

Damit bleibt offen, wie viel Leistung etwa zwei angeschlossene Notebooks zusammen mit mehreren Smartphones tatsächlich erhalten. Für 29 Euro dürfte das Gerät trotzdem interessant sein, wenn es weniger um maximale Ladegeschwindigkeit als um viele verfügbare Anschlüsse geht. Als zentrale Ladestation im Flur oder auf einem Regal können so die mobilen Geräte mehrerer Familienmitglieder an einem Ort zusammenlaufen.

Deutlich günstiger als die Markenmodelle

Der Preis setzt das Angebot vor allem in Relation zu den jüngsten Ladegeräten bekannter Zubehöranbieter. UGREEN verlangt für seine Nexode-Pro-Ladestation mit 300 Watt und acht Anschlüssen deutlich mehr und ergänzt sie dafür unter anderem um Display und App-Steuerung. Selbst das wesentlich schlichtere Nexode Air mit einem einzelnen 100-Watt-Port wird regulär höher gehandelt.

Auch Anker hat zur IFA neue Ladegeräte mit Display und zusätzlichen Komfortfunktionen vorgestellt. Das Puiseno-Modell verzichtet auf solchen Zusatzkomfort und konzentriert sich auf möglichst viele Anschlüsse.