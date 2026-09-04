Günstige Ladezentrale
Nur 29 Euro: 10-Port-Ladegerät mit fast 1.000 Watt
Wer mehrere Smartphones, Tablets und Notebooks an einem festen Platz laden möchte, bekommt aktuell eine ungewöhnlich günstige Gelegenheit. Dieses 10-Port-Ladegerät kostet regulär 60,99 Euro, lässt sich durch die Kombination von Angebotspreis und zusätzliche Aktionscode (QIU8ZIRU) aber für nur 29 Euro bestellen. Dafür gibt es sieben USB-C-Anschlüsse, drei USB-A-Ports und ein separates Netzkabel.
Auf dem Papier fällt die Anschlussausstattung großzügig aus. Vier der USB-C-Buchsen werden mit bis zu 140 Watt angegeben, drei weitere mit bis zu 100 Watt. Die USB-A-Anschlüsse sollen jeweils bis zu 30 Watt bereitstellen. Das 440 Gramm schwere Tischladegerät setzt laut Anbieter auf GaN-Technik und verfügt über Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Überspannung und Kurzschlüsse.
Viele Anschlüsse, offene Leistungsverteilung
Etwas Vorsicht ist bei der groß beworbenen Gesamtleistung von 950 Watt angebracht. Eine nachvollziehbare Tabelle, wie sich die verfügbare Leistung bei gleichzeitig belegten Anschlüssen verteilt, fehlt in der Produktbeschreibung.
Damit bleibt offen, wie viel Leistung etwa zwei angeschlossene Notebooks zusammen mit mehreren Smartphones tatsächlich erhalten. Für 29 Euro dürfte das Gerät trotzdem interessant sein, wenn es weniger um maximale Ladegeschwindigkeit als um viele verfügbare Anschlüsse geht. Als zentrale Ladestation im Flur oder auf einem Regal können so die mobilen Geräte mehrerer Familienmitglieder an einem Ort zusammenlaufen.
Deutlich günstiger als die Markenmodelle
Der Preis setzt das Angebot vor allem in Relation zu den jüngsten Ladegeräten bekannter Zubehöranbieter. UGREEN verlangt für seine Nexode-Pro-Ladestation mit 300 Watt und acht Anschlüssen deutlich mehr und ergänzt sie dafür unter anderem um Display und App-Steuerung. Selbst das wesentlich schlichtere Nexode Air mit einem einzelnen 100-Watt-Port wird regulär höher gehandelt.
Auch Anker hat zur IFA neue Ladegeräte mit Display und zusätzlichen Komfortfunktionen vorgestellt. Das Puiseno-Modell verzichtet auf solchen Zusatzkomfort und konzentriert sich auf möglichst viele Anschlüsse.
Also wenn das Gerät 950W in Summe liefern kann können auch alle Ports gleichzeitig mit maximaler Leistung laden, eben ich mich nicht verrechne?
Daher ist eine Tabelle doch obsolet, oder nicht?
Es kann aber auch sein, dass die 950W halt einfach nur als Summe der maximalen Leistung der einzelnen Ports angegeben werden, aber so in Summe nicht geliefert werden. Das wäre dann das übliche Marketing-Gedöns.
Sieht man bei recht vielen Anbietern im unteren Preissegment.
Kann man damit auch heizen?
Frage für einen Freund ;)
Jetzt wird bei Amazon ein Preis von 49,99€ angezeigt.
Funktioniert. Super Tipp! Danke
Fragwürdig ob diese Leistung überhaupt erreicht wird und wenn ja, wie lange!
Zu spät! Stückzahl: 0
Doch noch nicht, habe wahrscheinlich einen Fehler im Zusammenhang mit dem Aktionscode produziert.
Da würde ich eher das Ugreen Netzteil wählen. Das ist in jedem Fall sicher und verteilt den Strom vernünftig. 300 Watt ist auch ordentlich…
Vollstes Vertrauen
Danke für den Tipp. Guter Preis. Mal sehen was es am Ende kann! BG
Funktioniert nicht. Fehlermeldung…
Irgendwie stimmt es bei mir meistens nicht mit euch überein. Ein Hinweis ob Prime vorhanden sein muss wär gut bzw. kann mir vorstellen das Amazon hier sehr gute individuell gestaltet
schon ausverkauft
Das wäre mir eher unsicher.
Wirkt mir schon zu günstig …
Lieber etwas mehr in Qualität investieren, keine Lust auf Überraschungen.
‚Gutschein wurde eingelöst ist für deinen Einkauf aber nicht qualifiziert‘
Ja whatever
Ausverkauft.