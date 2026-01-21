Dreame Leaptic Cube: Kompakte Actionkamera mit 8K und KI-Funktionen

Mit der Leaptic Cube hat Dreame erstmals eine Actionkamera vorgestellt, die sich durch ein sehr kompaktes Gehäuse und eine umfangreiche technische Ausstattung auszeichnen soll.

Der Hersteller nennt hohe Auflösungen, KI-gestützte Funktionen und eine lange Laufzeit als zentrale Merkmale. Konkrete Angaben zu Preis und Marktstart fehlen bislang, die technischen Eckdaten wurden jedoch bereits detailliert kommuniziert.

8K-Sensor und modulare Bauweise

Im Zentrum der Leaptic Cube steht ein 1/1,3-Zoll-Sensor mit einer Auflösung von bis zu 50 Megapixeln. Videoaufnahmen sollen in 8K möglich sein, ergänzt durch 4K-Modi mit hohen Bildraten für Zeitlupen. Der angegebene Dynamikumfang liegt bei bis zu 13,5 Blendenstufen, was sowohl in hellen als auch in dunklen Bildbereichen mehr Details erhalten soll.

Die Bildverarbeitung übernimmt ein 4-Nanometer-Chip, der unter anderem bei schlechten Lichtverhältnissen eingreift. Nachtaufnahmen werden durch softwarebasierte Rauschreduktion und angepasste Belichtung unterstützt. Zusätzlich setzt Dreame auf eine KI-gestützte Motiverkennung, die Personen oder Objekte im Bild verfolgen und automatisch im Fokus halten kann. Szenenoptimierungen passen Farben und Kontraste an typische Aufnahmesituationen an, etwa bei Stadtansichten oder Aufnahmen bei wenig Licht.

Bis zu 200 Minuten Laufzeit

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Laufzeit: Die Kamera soll allein betrieben rund 90 Minuten aufnehmen können. Mit einem zusätzlichen Erweiterungsmodul steigt die vom Hersteller genannte Laufzeit auf über 200 Minuten. Damit richtet sich das Gerät auch an Nutzer, die längere Sequenzen ohne Unterbrechung aufzeichnen möchten.

Für die Datenübertragung kommt ein eigenes Funksystem zum Einsatz, das eine deutlich schnellere Übertragung als bei herkömmlichen Lösungen ermöglichen soll. Eine Live-Vorschau ist aus bis zu 30 Metern Entfernung vorgesehen. Der interne Speicher ist je nach Ausführung 64 oder 128 Gigabyte groß und lässt sich per Speicherkarte auf bis zu ein Terabyte erweitern.

Bedient wird die Leaptic Cube über ein 2,27-Zoll-Display, eine App sowie per Sprach- und Gestensteuerung. Magnetische Halterungen und die Kompatibilität mit gängigem Zubehör sollen den Einsatz in unterschiedlichen Situationen erleichtern.

Interessenten können sich auf dieser Vorschaltseite registrieren, um zum Verkaufsstart informiert zu werden.