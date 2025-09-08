Dreame: Aqua10 startet heute. Matrix10 und Cyber10 folgen in Kürze.

Mit einem breiten Aufgebot an Neuheiten hat Dreame auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin sein aktuelles Produktportfolio präsentiert.

Der Hersteller von Haushaltsrobotern will damit verschiedene Einsatzszenarien in der Bodenpflege abdecken und zugleich neue Technologien in den Markt bringen. Neben klassischen Saug- und Wischsystemen stehen auch Konzepte im Mittelpunkt, die über die reine Bodenreinigung hinausgehen.

Frischwasser-Wischen und vielseitige Docking-Lösungen

Die neue Aqua-Serie, die wir auf ifun.de bereits vorgestellt haben, umfasst die Modelle Aqua10 Ultra Roller Complete und Aqua10 Ultra Track Complete. Beide Geräte setzen auf ein Rollwischsystem, das den Reinigungsvorgang durch kontinuierliche Frischwasserversorgung hygienischer machen soll. Während die Roller-Variante mit einem selbstreinigenden Walzensystem arbeitet, bietet die Track-Ausführung zusätzlich kontinuierliches Heißwasserwischen und eine verbesserte Navigation. Gemeinsam ist beiden die Hinderniserkennung mit Kameras, ein ausfahrbares Navigationsmodul für enge Bereiche sowie die Matter-Integration.

Mit dem Matrix10 Ultra verfolgt Dreame einen anderen Ansatz. Über eine Dockingstation lassen sich verschiedene Mopptypen automatisch wechseln, sodass für unterschiedliche Räume jeweils die passende Reinigungstechnik bereitsteht. Ergänzt wird dies durch eine Drei-Kammer-Lösung für Reinigungsmittel. Der Matrix10 Ultra soll so eine größere Bandbreite an Belägen und Verschmutzungen abdecken, ohne dass Nutzer manuell eingreifen müssen.

Cyber10 Ultra mit Roboterarm

Für Anfang 2026 ist der Cyber10 Ultra angekündigt. Dieses Modell verfügt als erstes seiner Art über einen bionischen Arm, der Objekte greifen und bewegen kann. Dadurch sollen nicht nur Böden gesäubert, sondern auch kleinere Aufräumarbeiten erledigt werden.

Der Arm ist mit mehreren Gelenken ausgestattet und kann Gegenstände bis zu einem halben Kilogramm anheben. Unterstützt durch Sensoren und Kameras ist das System in der Lage, Räume in drei Dimensionen zu erfassen und so auch schwer erreichbare Stellen einzubeziehen. Nachfolger sind mit Konzeptstudien wie dem CyberX bereits in Planung.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Aqua10-Modelle sind ab sofort zu Preisen von 1.299 Euro beziehungsweise 1.499 Euro erhältlich. Der Matrix10 Ultra folgt am 24. September für 1.599 Euro. Der Cyber10 Ultra soll Anfang 2026 auf den Markt kommen.