Ultra Roller Complete: Neue Premium-Saugroboter von Dreame und Mova

Die Hersteller Dreame und Mova zählen seit längerem zu engen Partnern im Bereich smarter Haushaltsgeräte. Beide Firmen entwickeln leistungsstarke Modelle, deren Funktionen sich ähneln, aber auch ergänzen. Während Dreame traditionell stärker im oberen Preissegment vertreten ist, bietet Mova vergleichbare Technik zu etwas günstigeren Preisen.

Nun haben beide Anbieter neue Geräte angekündigt, die zeitlich fast parallel auf den Markt kommen und mit weiterentwickelten Walzen- und Selbstreinigungssystemen arbeiten.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Dreame bringt am 8. September den Aqua10 Ultra Roller Complete auf den Markt. Das Modell setzt auf ein rotierendes Walzensystem, das während der Nutzung kontinuierlich mit sauberem Wasser gespült wird. Schmutzwasser wird sofort abgeleitet, sodass nur frisches Wasser in Kontakt mit dem Boden kommt. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine zweite, gegenläufig rotierende Walze, die Staub und Schmutz intensiver aufnehmen soll.

Für den Einsatz auf Teppichen erkennt der Roboter automatisch die Oberfläche und aktiviert eine Schutzbarriere, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Nach der Reinigung wird die Walze in der Station mit 100 Grad heißem Wasser gespült, wodurch Rückstände und Bakterien entfernt werden. Weitere Funktionen sind ein Sensor für die Hinderniserkennung, eine Saugkraft von 30.000 Pascal sowie die Möglichkeit zur Matter-Integration in Smart-Home-Systeme. Der Verkaufspreis liegt bei 1.499 Euro, in den ersten zwei Wochen wird ein Rabatt von 200 Euro gewährt.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Bereits zum 1. September erscheint auch der Z60 Ultra Roller Complete von Mova. Er kombiniert eine Hochdruck-Wischtechnik mit kontinuierlicher Frischwasserversorgung. Eine automatische Barriere schützt Teppiche, ohne dass der Reinigungsvorgang unterbrochen werden muss. Mit einer Saugleistung von 28.000 Pascal und einem doppelt wirkenden Bürstensystem entfernt der Z60 auch Haare und gröberen Schmutz.

Das Modell kann Höhenunterschiede bis zu acht Zentimetern überwinden und passt seine Navigation flexibel an die Umgebung an. Die mitgelieferte Basisstation übernimmt das automatische Reinigen, Nachfüllen und Entleeren, sodass der Nutzer nur selten eingreifen muss. Der Listenpreis liegt mit 1.399 Euro unterhalb des Dreame-Modells, Käufer profitieren zudem von einer kurzfristigen Einführungsaktion mit 100 Euro Rabatt.