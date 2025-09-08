25% günstiger als bei Apple
MacBook Air mit M4-Prozessor unterschreitet 900-Euro-Marke
Das MacBook Air mit Apples aktuellem M4-Prozessor ist erneut im Preis gefallen. Besonders die Variante mit 13 Zoll großem Display und Basisausstattung erreicht dabei einen neuen Tiefpunkt.
Nur sechs Monate im Handel
Bei Amazon ist das Modell mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte SSD aktuell für 899 Euro erhältlich. Damit kostet das Gerät rund 25 Prozent weniger als im Apple Store, wo der Preis weiterhin bei 1.199 Euro liegt. Dabei darf im Hinterkopf behalten werden: Seit der Vorstellung im März sind gerade einmal sechs Monate vergangen.
Auch die größere Speichervariante mit 512 Gigabyte SSD und 24 Gigabyte Arbeitsspeicher ist mittlerweile deutlich günstiger zu haben. Hier liegt der Preis derzeit bei 1.339 Euro. Verglichen mit der offiziellen Preisempfehlung von Apple sparen Käufer damit mehrere Hundert Euro. Beide Konfigurationen sind im offiziellen Apple-Bereich des Online-Händlers gelistet und in allen Farbvarianten erhältlich.
Das MacBook Air mit M4-Chip ist weiterhin in zwei Displaygrößen erhältlich, mit 13 und 15 Zoll. Das kleinere Modell richtet sich an Anwender, die ein handliches Gerät für unterwegs suchen. Die größere Variante bietet mehr Platz auf dem Bildschirm und eine stärkere Grafikleistung, da hier eine Version des M4-Chips mit zehn Rechenkernen für die Grafik verbaut ist. Beide Ausführungen verfügen über ein hochauflösendes Liquid-Retina-Display, eine 12-Megapixel-Kamera mit automatischer Bildausrichtung, MagSafe-Ladeanschluss und zwei Thunderbolt-Schnittstellen. Hinzu kommen WLAN 6E, Bluetooth 5.3 und ein klassischer Kopfhöreranschluss.
Preisentwicklung seit Marktstart
Wie schnell die M4-Geräte in diesem Jahr günstiger werden, zeigt sich am deutlichsten beim Basismodell mit 256 Gigabyte SSD und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Zum Marktstart im März lag der Preis bei 1.199 Euro. Bereits nach rund 50 Tagen reduzierten erste Händler den Betrag auf 999 Euro. Etwa einen Monat später fiel der Preis weiter auf 959 Euro. Nun, rund ein halbes Jahr nach der Präsentation, hat das Gerät mit 899 Euro seinen bisher niedrigsten Stand erreicht.
Damit ist das MacBook Air in der Grundausstattung so günstig wie noch nie und liegt ein Viertel unterhalb der offiziellen Preisempfehlung von Apple.
Wird spannend, wo der Preis des kolportierten MacBook SE mit A-Chip liegen wird. Denn wenn zB zwischen OEM Preis für das SE und dem Straßenpreis des Air nur 200€ liegen, wird es das SE schwer haben zu Beginn. Besonders wenn es aus irgendeinem Grund im Funktionsumfang eingeschränkt wäre.
Dann käme es auf einen guten Straßenpreis des SE an.
Dürfte sich vermutlich egalisieren, weil das M5 mit rausgebracht werden würde. Und dann ist der Straßenpreis des M4 Air nur noch relevant, solange es Bestände davon gibt. Zeitgleich wird der strassenpreis des M5 Air ja noch nicht so weit weg vom UVP sein.
Das wird Apple schon im Auge behalten. Die Steuern die Preise ja über die Handelspreise und ggf. nachgelagerte Konditionen etc
Ist ein MBA mit „Basisausstattung“, d.h. einer 256 GB SSD überhaupt wirklich nutzbar?
Nein, es geht gar nicht an.
Jetzt mal ernsthaft, wer nicht groß Videos und Bilder auf einem MacBook bearbeitet, der sollte damit definitiv auskommen. Der Speicherhunger von Apps wie Excel usw. ist so unbedeutend gestiegen wenn man das mal auf die 256 GB bezieht, dass das absolut keine Rolle spielt. Ich würde die These aufstellen, dass jemand der vor 5 Jahren mit dem Speicherplatz auskam auch heute und in 5 Jahren noch damit auskommen wird. Beim RAM ist das z.B. anders.
Habe das M4 Air mit 16GB/256GB seit 6 Monaten. Es sind seit Beginn nach Installation aller meiner benötigten Apps 130GB frei.
Warum soll es also nicht nutzbar sein?
Ok, danke für die Antworten. Also kann man auch mit 256 GB auskommen.
Hab’s auch seit paar Monaten in der Konfiguration… leider kann ich nicht mehr als zwei Spiele gleichzeitig geladen haben, da wirds dann doch knapp. Aber vom Zocken abgesehen reichts definitiv
Wenn du ein „normaler Nutzer“ bist und z.B. alle Fotos in die iCloud auslagerst (das ist bei mir der größte Speicher-Fresser) reichen 256 GB locker. Lieber externe Festplatte holen und dort ab und zu ein Backup machen, wenn man der iCloud nicht traut.
Hier ein MacBook Air 13″ von 2013. mit 256GB Speicher. iCloud Fotomediathek ist aktiv. Freier Speicher liegt bei rund 150GB.
Aber ganz ehrlich: das liegt an jedem einzelnen Nutzer ob das reicht oder nicht.
Wird nur gesurft und vielleicht Office usw. gemacht reicht das locker.
2025 und die Menschen auf ifun reden sich weiterhin 256GB (Marktwert rund 25€) schön :D
Ich verstehe es auch nicht. Kann es nur wiederholen, finde 256 nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe zwar auch 512 GB genommen, einfach um etwas sicherer zu sein.
Aber mir würden 256 GB wohl die nächsten Jahre auch reichen und dies mit zwei Benutzern.
Natürlich auch dank Cloud , die ich aber aus anderen Gründen sowieso nutzen würde, selbst mit 1 TB SSD.
Ohne Cloud würde es zu zweit zumindest eng werden, aber voll wären die 256 GB trotzdem nicht.
Wer seinen Mac nur zum bisschen surfen und Office Anwendungen nutzt, braucht schlicht nicht mehr als 256 GB. Wie soll man die denn damit voll bekommen?
