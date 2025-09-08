MacBook Air mit M4-Prozessor unterschreitet 900-Euro-Marke

Das MacBook Air mit Apples aktuellem M4-Prozessor ist erneut im Preis gefallen. Besonders die Variante mit 13 Zoll großem Display und Basisausstattung erreicht dabei einen neuen Tiefpunkt.

Nur sechs Monate im Handel

Bei Amazon ist das Modell mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte SSD aktuell für 899 Euro erhältlich. Damit kostet das Gerät rund 25 Prozent weniger als im Apple Store, wo der Preis weiterhin bei 1.199 Euro liegt. Dabei darf im Hinterkopf behalten werden: Seit der Vorstellung im März sind gerade einmal sechs Monate vergangen.

Auch die größere Speichervariante mit 512 Gigabyte SSD und 24 Gigabyte Arbeitsspeicher ist mittlerweile deutlich günstiger zu haben. Hier liegt der Preis derzeit bei 1.339 Euro. Verglichen mit der offiziellen Preisempfehlung von Apple sparen Käufer damit mehrere Hundert Euro. Beide Konfigurationen sind im offiziellen Apple-Bereich des Online-Händlers gelistet und in allen Farbvarianten erhältlich.

Das MacBook Air mit M4-Chip ist weiterhin in zwei Displaygrößen erhältlich, mit 13 und 15 Zoll. Das kleinere Modell richtet sich an Anwender, die ein handliches Gerät für unterwegs suchen. Die größere Variante bietet mehr Platz auf dem Bildschirm und eine stärkere Grafikleistung, da hier eine Version des M4-Chips mit zehn Rechenkernen für die Grafik verbaut ist. Beide Ausführungen verfügen über ein hochauflösendes Liquid-Retina-Display, eine 12-Megapixel-Kamera mit automatischer Bildausrichtung, MagSafe-Ladeanschluss und zwei Thunderbolt-Schnittstellen. Hinzu kommen WLAN 6E, Bluetooth 5.3 und ein klassischer Kopfhöreranschluss.

Preisentwicklung seit Marktstart

Wie schnell die M4-Geräte in diesem Jahr günstiger werden, zeigt sich am deutlichsten beim Basismodell mit 256 Gigabyte SSD und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Zum Marktstart im März lag der Preis bei 1.199 Euro. Bereits nach rund 50 Tagen reduzierten erste Händler den Betrag auf 999 Euro. Etwa einen Monat später fiel der Preis weiter auf 959 Euro. Nun, rund ein halbes Jahr nach der Präsentation, hat das Gerät mit 899 Euro seinen bisher niedrigsten Stand erreicht.

Damit ist das MacBook Air in der Grundausstattung so günstig wie noch nie und liegt ein Viertel unterhalb der offiziellen Preisempfehlung von Apple.