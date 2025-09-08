Eero Signal: Mobilfunk-Backup für Eero-Netzwerke

Die WLAN-Router von Eero gehören zumindest dann, wenn man Wert auf Plug-and-Play, gute Leistungsdaten und zuverlässige Funktion legt, zu den besten Geräten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Mit dem Eero Signal hat die Amazon-Tochter jetzt eine Erweiterung vorgestellt, die bei Internetausfällen unterstützen soll. Das Gerät ist eine Erweiterung für vorhandene Eero-Router und stellt bei Störungen der kabelgebundenen Internetverbindung automatisch eine Mobilfunkverbindung her.

Der Eero Signal soll sowohl als Modell mit 4G-LTE und als Version mit 5G-Unterstützung in den Handel kommen. Das Gerät kann sich über eine integrierte eSIM selbstständig in das Mobilfunknetz einwählen, hierfür wird allerdings ein Abonnement von Eero Plus vorausgesetzt.

Kein Ersatz für einen Internetvertrag

Der neue Dienst ist keineswegs als Ersatz für einen Internetvertrag sondern wirklich ausschließlich als Absicherung bei Ausfällen zu betrachten. Amazon betont im Rahmen der Ankündigung auch, dass der Eero Signal eine vorhandene Internetverbindung zwingend voraussetzt und ausschließlich an einem festen Ort betrieben werden kann.

Das Gerät wird mit einem speziellen Anschlusskabel geliefert, das zugleich für die Stromversorgung des Geräts und die Verbindung zu einem vorhandenen Eero-Router genutzt wird.

Jahresabo von Eero Plus vorausgesetzt

Bislang hat Amazon den Eero Signal nur für die USA angekündigt, daher lassen sich die genannten Konditionen lediglich als Richtwert nehmen. Neue und bestehende Abonnenten von Eero Plus erhalten, wenn sie den Eero Signal besitzen, ohne Aufpreis bis zu 10 GB Datenvolumen pro Jahr inklusive.

Eero Plus wird hierzulande zum Preis von 10,99 Euro im Monat angeboten, für die Nutzung des neuen Dienstes wird jedoch der Abschluss eines Jahresabos vorausgesetzt. Ergänzend wird Amazon eine neue Abo-Option namens „Eero Plus 100“ anbieten, die dann wohl zum doppelten Monatspreis auch eine leistungsfähige Absicherung gegen Internetausfälle enthält und jeden Monat bis zu 100 GB mobiles Datenvolumen bereitstellt.

Eine Markteinführung in Deutschland scheint zeitnah geplant. In der Eero-App wird im Zusammenhang mit dem Abonnement von Eero Plus auch hierzulande bereits mit dem Schutz vor Internetausfällen geworben.