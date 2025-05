Mit Roboterarm: Roborocks Saros Z70 gibt es jetzt wirklich zu kaufen

Was zu Jahresbeginn auf der Technikmesse CES als ungewöhnliches Ausstellungsstück präsentiert wurde, steht nun regulär in den Regalen: Mit dem Saros Z70 bietet Roborock ein Haushaltsgerät an, das erstmals über einen integrierten Greifarm verfügt. Der Staubsaugerroboter ist ab sofort zu Preisen ab 1.799 Euro erhältlich, eine Ausführung mit festem Wasseranschluss kostet 1.899 Euro – zum Marktstart gewährt Roborock jeweils 100 Euro Rabatt.

Der sogenannte OmniGrip-Arm ist ein fünfachsiger Mechanismus, der Objekte wie Kleidungsstücke oder Kabel erkennt, anhebt und aus dem Weg räumt – bis zu einem Gewicht von rund 300 Gramm. Möglich wird dies durch eine Kombination aus Kameras, Sensoren und einer internen Beleuchtung. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie eine Abschaltautomatik sind ebenfalls integriert. Laut Hersteller erkennt das System über hundert verschiedene Arten von Hindernissen.

Navigation mit 3D-Sensorik und Kameras

Bei der Orientierung im Raum setzt Roborock auf ein Kamerasystem in Kombination mit sogenannten ToF-Sensoren, die Entfernungen dreidimensional erfassen. Diese Technik, zusammengefasst im Systemnamen „StarSight 2.0“, soll ein präzises Navigieren in beengten Umgebungen ermöglichen. Ergänzt wird sie durch ein seitliches Modul zur Hindernisvermeidung, das insbesondere entlang von Möbeln und Wänden zum Einsatz kommt.

Auch die eigentlichen Reinigungsfunktionen orientieren sich am sonstigen Premiumsegment: Mit einer angegebenen Saugleistung von 22.000 Pascal, einer gegen Verheddern geschützten Hauptbürste und zwei rotierenden Wischaufsätzen lässt sich der Roboter flexibel für Teppich- und Hartbodenreinigung einsetzen. Die Mopps können sich bei Bedarf automatisch anheben und bei Nichtgebrauch komplett im Dock verbleiben. Das Gehäuse ist mit knapp acht Zentimetern vergleichsweise flach gebaut, sodass auch schwer erreichbare Stellen gesäubert werden können.

Haustiererkennung und Matter-Integration

Für Haushalte mit Tieren erkennt das Gerät eigenständig, ob sich ein Haustier in der Nähe befindet, und reduziert dann automatisch die Saugintensität oder schaltet diese ganz ab. Fotos der Tiere werden dabei automatisch in der zugehörigen App gespeichert, ein Videostream ist ebenfalls verfügbar.

Die Steuerung ist mit gängigen Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Google Home möglich. Darüber hinaus unterstützt der Saros Z70 das herstellerübergreifende Smart-Home-Protokoll Matter (Version 1.4). Die automatische Wartung übernimmt eine neue Basisstation, die das Gerät nicht nur lädt, sondern bei Bedarf auch mit Wasser versorgt und die Mopps bei hohen Temperaturen reinigt.