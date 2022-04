Downie: Der beste Video-Downloader für den Mac

Downie lässt sich kostenlos laden und ausprobieren . Für die Vollversion fallen 18,99 Euro an, wer Permute gleich noch mitnehmen will, bekommt beide Apps zusammen für 24,99 Euro. Nutzer der Software-Flatrate Setapp dürfen sich hier einmal mehr freuen. Downie ist wie auch Permute als Vollversion im Portfolio von Setapp enthalten.

Der Entwickler von Downie ist im Mac-Umfeld auch durch seinen Audio-Konverter Permute bekannt und zeigt sich in Sachen Produktpflege sehr aktiv. Eben erst wurde Downie mit diversen Neuerungen und Verbesserungen in Version 4.5 veröffentlicht.

Insert

You are going to send email to