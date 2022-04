Final Cut Pro 10.6.2: Fotos werden ohne Bearbeitungen importiert

Um die jeweils neueste Version des Bildes in Final Cut Pro zu übernehmen, wählt ihr das bild in der Fotos-App aus und dann den Menübefehl „Ablage -> Exportieren -> 1 Foto exportieren“. Anschließend könnt ihr das Bild in der aktuellen Version über das Fenster „ Medien importieren “ oder per Drag-and-Drop zu Final Cut Pro hinzufügen.

Bevor ihr mit rauchendem Kopf vor eurem Rechner sitzt, wollen wir auf den neu von Apple veröffentlichten Hinweis diesbezüglich aufmerksam machen. Demzufolge wird beim Import eines Fotos aus der Fotos-App stets die unbearbeitete Originalversion des Bildes von Final Cut Pro übernommen. Dementsprechend erscheinen auch die zuvor in der Fotos-App eventuell vorgenommenen Änderungen nicht in Final Cut Pro.

Apple macht mit Blick auf das neu verfügbare Final Cut Pro 10.6.2 auf den Umstand aufmerksam, dass in der Fotos-App vorgenommenen Bildänderungen bei einer direkten Übernahme nicht in Final Cut Pro erscheinen.

