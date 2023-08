Downfall: Neue massive Sicherheitslücke auf Intel-Prozessoren

In einem neu veröffentlichten Sicherheits-Statement bestätigt Intel die Schwachstelle und kündigt entsprechende Firmware-Updates sowie weitere softwareseitige Maßnahmen an, um die Bedrohung abzuschwächen. Allerdings verschweigt das Unternehmen in diesem Zusammenhang, dass es bereits seit einem knappen Jahr über die Problematik informiert ist. Man muss davon ausgehen, dass Intel aktuell lediglich die Flucht nach vorne antritt, weil der Entdecker der Prozessorlücke Daniel Moghimi jetzt konkrete Details dazu veröffentlicht hat und am heutigen Mittwoch auf der Sicherheitskonferenz Black Hat USA einen Vortrag zu diesem Thema halten wird.

