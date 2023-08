Synology DS224+: Neues 2-Bay-NAS setzt auf Quadcore-Prozessor

Die beiden Laufwerksschächte der Synology DS224+ können mit mechanischen Festplatten im Format 3,5 Zoll oder mit SSD-Modulen mit 2,5 Zoll Größe bestückt werden. Falls jemand ein Upgrade in Betracht zieht und vorhandene Festplatten umziehen will, heißt es hier aufgepasst. Der Leistungsbeschreibung des Herstellers zufolge lassen sich HDD-Module mit 2,5 Zoll Größe im Gegensatz zum Vorgängermodell nicht mehr verwenden. Die maximale Kapazität der offiziell von Synology unterstützten Festplatten wird mit jeweils 14 TB angegeben. Die zugehörige Kompatibilitätsliste könnt ihr hier einsehen .

Das Update bringt in erster Linie den verbauten Prozessor auf aktuellen Stand. So sorgt jetzt Intel Celeron J4125 mit vier Kernen anstelle des im Vorgänger genutzten Dual-Core-Prozessors für gesteigerte Leistung. Als Arbeitsspeicher sind wie bisher 2 GB DDR4-RAM fest verbaut und lassen sich durch ein zusätzliches Modul auf insgesamt 6 GB erweitern.

