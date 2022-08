Doughnut: Schlanker Podcast-Player für den Mac in Version 2

In der neu verfügbaren Version 2.0 wurde das Design der App weiter an die aktuellen Versionen von macOS angepasst, zudem wurden in allen Bereichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen implementiert.

Die wichtigsten Funktionen von Doughnut sind auch per Tastaturkürzel verfügbar. So drückt man beispielsweise zum Skippen die Befehls- und Pfeiltaste oder kann die Lautstärke der Podcast-Wiedergabe unabhängig von der Systemlautstärke mit Befehl und Pfeil nach oben beziehungsweise unten ändern.

Wenn ihr in Doughnut einen Podcast abonnieren wollt, müsst ihr diesen „wie früher“ mithilfe der Adresse des Feeds zu Doughnut hinzufügen. Die App bietet zwar auch eine Option, einen Podcast nur mit URL und ohne den Feed-Link einzubinden, das klappt allerdings nicht in jedem Fall. Über die Einstellungen der App lässt sich festlegen, wie oft Doughnut nach neuen Episoden suchen soll, zudem kann man verändern, wie weit man während der Wiedergabe vor- oder zurückspringt – als Standard sind hier 30 Sekunden festgelegt.

