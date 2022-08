CubeNest kombiniert iPad-Magnetständer und Qi-Ladepad

CubeNest sieht neben der Verwendung am Schreibtisch auch die Küche als prädestinierten Einsatzbereich für seinen Magnetständer. Eine Anti-Rutsch-Matte an der Unterseite des Standfußes soll unabhängig vom Einsatzort für stabilen Halt sorgen. Zudem soll eine Schutzschicht das Aluminum vor Kratzern und sonstigen Oberflächenbeschädigungen schützen.

Das iPad selbst kann in dem neuen Ladeständern wenn, dann nur kabelgebunden geladen werden. Die Magnetfläche dient ausschließlich dem Komfort und hält das Apple-Tablet dabei an einen kleinen iMac erinnernd im Blickfeld. Die das iPad haltende Magnetplatte kann dabei nicht nur kreisförmig um 360 Grad rotiert werden, um die Nutzung im Hoch- wie auch Querformat und den schnellen Wechsel zwischen diesen Ausrichtungen zu ermöglichen, sondern erlaubt mit einem zusätzlichen 180-Grad-Scharnier auch eine weitgehend freie Anpassung des Blickwinkels.

Die magnetischen iPad-Ständer von LuluLook haben wir euch bereits vorgestellt. In die gleiche Kerbe schlägt CubeNest , allerdings legt der Hersteller noch eine Schippe drauf und bietet seine Tablet-Halterung mit integriertem Qi-Ladepad an.

Insert

You are going to send email to