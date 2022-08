Video-Ident gehackt: Chaos Computer Club demonstriert Manipulierbarkeit

Ein solcher Angriff sei von einem interessierten Hobbyisten und erst recht von motivierten Kriminellen in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand ausführbar. Offenbar haben die Hacker einen in Echtzeit manipulierten Videofeed abgefilmt, anstatt selbst direkt vor der Kamera zu sitzen. Das Ganze sei mit Open-Source-Software sowie ein bisschen roter Aquarellfarbe gelungen. Insgesamt habe man so sechs Video-Ident-Lösungen überlistet und den Mitarbeitern bzw. der Software eine fremde Identität vorgegaukelt, die Angriffe blieben bis heute unerkannt.

Für den Nachweis der Unsicherheit des Verfahrens haben die Hacker die elektronische Patientenakte gewählt. Mithilfe von verschiedenen Manipulationen konnte ein Sicherheitsforscher des Chaos Computer Club für eine beliebige Auswahl der rund 73 Millionen in Deutschland gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte eröffnen und darüber die in Arztpraxen, Krankenhäusern und bei Krankenkassen gespeicherten personenbezogenen Gesundheitsdaten anfordern – dazu zählen eingelöste Rezepte, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, ärztliche Diagnosen sowie Original-Behandlungsunterlagen.

