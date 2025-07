DOSBox Buddy: Alte DOS-Games auf dem Mac spielen

Mit dem Emulator Boxer lassen sich alte DOS-Spiele auf dem Mac ausführen. Der große Haken dabei: Die weiterhin zum Download angebotene Version 1.4.0 der App stammt aus dem Jahr 2016 und seitdem hat sich in Sachen Weiterentwicklung hier nichts mehr getan.

Dieser Stillstand hat den Entwickler Sascha Lamprecht dazu veranlasst, mit DOSBox Buddy eine eigene Emulations-Software für alte MS-DOS-Spiele zu schreiben. Die Anwendung richtet sich an Mac-Nutzer, die zugleich ein Faible für klassische Computerspiele haben und ihre Sammlung komfortabel und benutzerfreundlich verwalten und nutzen wollen.

DOSBox Buddy basiert auf der Emulator-Software DOSBox und stattet diese mit einer grafischen Oberfläche aus. Spiele lassen sich einfach per Mausklick hinzufügen, starten und konfigurieren. Die bei DOS-Software häufig nötigen grundlegenden technischen Einstellungen werden automatisch vorgenommen, sodass die meisten Titel direkt nach dem Import ohne weitere Anpassungen laufen.

Drag & Drop statt Kommandozeile

Die Anwendung unterstützt bei alten Spiele-CDs und -Disketten übliche Formate wie ISO, IMG und CUE/BIN. Zusätzlich verarbeitet DOSBox Buddy auch .bat-Dateien als Startdateien. Die Spiele lassen sich per Drag & Drop in die Benutzeroberfläche einfügen und werden von DOSBox Buddy in einem eigenen Datenformat (.dbb) gespeichert, das neben den eigentlichen Spieldateien auch Einstellungen und Medien wie Vorschaubilder enthält. Der Entwickler hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass sich Sammlungen auf dieser Basis auch unkompliziert exportieren und auf anderen Macs wieder einspielen lassen – inklusive automatischer Anpassung der Pfade und Benutzerverzeichnisse.

Ergänzend kann man mit DOSBox Buddy auch leere Disketten-Images in gängigen Formaten (720kB und 1,44MB) erstellen sowie mehrere verschiedene Konfigurationen einzelner Spiele verwalten.

Bis zu 5 Titel kostenlos – Kaufpreis frei wählbar

Die Software wird als voll funktionsfähige Demoversion bereitgestellt, die einzig in der Anzahl der zu verwaltenden Spiele auf fünf limitiert ist. Wer die Anwendung ohne diese Einschränkung nutzen möchte, kann dem Anbieter einen frei wählbaren Betrag ab einem Euro spenden, worauf er eine Seriennummer zur Freischaltung der Vollversion erhält.