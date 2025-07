Cyberpunk 2077: Morgen erscheint die Ultimate Edition für den Mac

Die Mac Umsetzung des Sci-Fi Rollenspiels Cyberpunk 2077 wurde bereits Oktober letzten Jahres angekündigt und erscheint am morgigen Donnerstag endlich als Ultimate Edition, inklusive dem großartigen Add-On Phantom Liberty. Das Siel wird im Mac App Store, via GOG, Steam sowie im Epic Games Store erhältlich sein.

Für Apples Prozessoren optimiert

Obwohl das Grundspiel bereits vor viereinhalb Jahren erschien, stellt der Actiontitel auch heute noch eine der Referenzen für Grafikpracht und eine atemberaubende Spielwert dar. Laut Entwickler CD Projekt Red wurde das Spiel vollständig nativ für Apples M-Prozessoren optimiert und macht sich sowohl AMDs Upscalingtechnologie FSR wie auch Apples eigenen Upscaler MetalFX, jeweils inklusive Frame Generation, zu Nutze um ein flüssiges Spielerlebnis zu erlauben.

Auf den leistungsstärkeren M Chips natürlich inklusive der für realistische Lichtberechnungen eingesetzten Rendering-Techniken Raytracing bzw. Path Tracing.

Ab Apple M1 spielbar

Als Mindestvoraussetzung wird lediglich ein Apple M1 mit mindestens 16 GB Speicher vorausgesetzt. Dennoch ist Cyberpunk 2077 mit allen Grafikfeatures auf Anschlag ein wahres Brett und wir sind gespannt mit welchen Auflösungen, Detailstufen und dabei möglichen Bildraten das Spiel auf den unterschiedlichen M-Prozessoren aufwarten wird. Entsprechende Benchmarks sollten zumindest nicht lange auf sich warten lassen.

Wer Sci-Fi, Thriller und Rollenspiele mag, aber Cyberpunk 2077 bisher noch nicht auf PC, Konsole oder via Streamingdiensten wie GeForce Now gespielt hat, erhält nun also endlich die Gelegenheit dies auf dem Mac nachzuholen.

„Ultimate Edition“ integriert

Die Ultimate Edition für Mac wird auf dem gleichen Stand wie das Windows Pendant mit dem jüngsten Patch 2.3 sein, dessen Neuerungen heute Abend gegen 17 Uhr vorgestellt werden sollen. Die Kinderkrankheiten des ursprünglichen Release braucht ihr also nicht befürchten und könnt euch – sofern am Ende die Performance wie versprochen stimmt – auf ein rundum gelungenes Abenteuer freuen.

Sofern ihr die Ultimate Edition für Windows bereits über GOG, Steam oder im Epic Games Store für Windows erworben habt, braucht ihr das Spiel im übrigen nicht noch einmal gesondert für euren Mac kaufen. Inwiefern das auch gilt, wenn ihr das Phantom Liberty Add-On noch nicht gekauft habt, werden wir spätestens morgen erfahren.