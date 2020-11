Does it ARM? Noch eine Webseite zur Abfrage der M1-Kompatibilität

Mit „Does it ARM?“ bietet sich Mac-Nutzern eine weitere Möglichkeit, die Kompatibilität von ausgewählten Anwendungen mit Apples M1-Prozessoren zu überprüfen. Der Aufbau erinnert ein wenig an die bereits von uns vorgestellte und übers Wochenende deutlich erweiterte App-Liste „Is Apple silicon ready?“, kann jedoch mit teils anderen Apps und Kategorien punkten. So gibt hier auch ein Produktbereich darüber Auskunft, ob sich ausgewählte Spiele auf einem Mac mit Apple-Prozessor verwenden lassen.

Der Entwickler Thomas Schranz stellt das Online-Angebot als kostenlosen Service bereit und unterscheidet zwischen den Kategorien „Volle native Unterstützung“, „Rosetta“ und „Nicht unterstützt“. Wenn verfügbar liefern die einzelnen Einträge auch zusätzliche Informationen mit Blick auf die Planungen der jeweiligen Entwickler bezüglich der M1-Unterstützung.

Insbesondere wenn der Mac und bestimmte Programme zum Broterwerb verwendet werden, dürften die hier bereitgestellten Infos wesentlichen Einfluss darauf haben, ob die Anschaffung eines der neuen Apple-Rechner in Betracht gezogen werden kann. Damit verbunden seien hier auch nochmal die beiden Apps Go64 und Uni Detector erwähnt, mit deren Hilfe man die Kompatibilität der auf dem eigenen Rechner installierten Apps abrufen kann.